נחש צפע. ארכיון ( צילום: חברת החשמל )

גבר בן 72, תושב בוקעתא, הובא הבוקר (שני) למרכז הרפואי זיו במצב קשה לאחר שהוכש בידו על ידי נחש בשדה חקלאי סמוך לעין זיוון שברמת הגולן. המטופל פונה על ידי צוותי מד"א כשהוא מעורפל הכרה.

ד"ר חוסיין בושנאק, ממלא מקום מנהל המלר"ד במרכז הרפואי זיו, מסר: "עם הגעתו למלר"ד המטופל היה מבולבל מאוד וסבל מהקאות, הזעת יתר ולחץ דם נמוך מאוד. הוא קיבל טיפול באנטי-סרום, שבעקבותיו חל שיפור במצבו". לאחר ייצוב ראשוני של מצבו, המטופל הועבר להמשך טיפול והשגחה ביחידה לטיפול נמרץ כללי. מצבו מוגדר כקשה אך יציב. האירוע ברמת הגולן מצטרף לשורת מקרי הכשות נחשים שתועדו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ. בסוף חודש ספטמבר בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' באשדוד ופונה במצב יציב. בחודש אוגוסט שני ילדים הוכשו מנחשים תוך שבועיים במרכז הרפואי העמק בעפולה, כאשר אחד מהם, ילד בן 12, הוכש על ידי נחש צפע בזמן משחק עם חבריו.

ד״ר רונן פומפ מסביר על הכשות נחשים - צילום: דוברות המרכז הרפואי העמק 10 10 0:00 / 1:20 ד״ר רונן פומפ מסביר על הכשות נחשים ( צילום: דוברות המרכז הרפואי העמק )

מהמרכז הרפואי זיו נמסר כי בעת הכשת נחש יש להזמין אמבולנס באופן מיידי, להשכיב ולהרגיע את הנפגע, לקבע את האיבר המוכש, להסיר תכשיטים ובגדים צמודים שעלולים לגרום לחסימת דם. כמו כן, מומלץ לזכור את מראה הנחש כדי שניתן יהיה לאבחן את סוגו ולספק את הטיפול המתאים.

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בחודשי הקיץ והסתיו, עם עליית הטמפרטורות, גוברת פעילותם של נחשים ובלוטות הארס שלהם פעילות במיוחד. רופאים ממליצים להיזהר במיוחד בשעות הבוקר והערב, כאשר הנחשים פעילים יותר, ולהימנע מהכנסת ידיים למקומות שאינם נראים לעין.