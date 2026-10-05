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נתניהו חטף צעקות בטקס הזיכרון | לוחם מג"ב חרדי הותקף במודיעין עילית 

צעקות על נתניהו בטקס הזיכרון: "לא הגנת עלינו" | לוחם מג"ב חרדי הותקף בידי מאות במודיעין עילית | אישום חריג: מרצה מבר אילן תכנן פיגועי ענק וסחט את פייגלין | שליחות של חסד: שיחה מצמררת עם מתנדבי זק"א | ארבעה בחורי ישיבה נפגעו מפיצוץ גזייה בטבריה | שני ניסיונות פיגוע סוכלו ביו"ש | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל נרשם רגע מטלטל ומלא כאב, כאשר אביו של תום גודו ז"ל שנרצח בכיסופים התפרץ לעברו של ראש הממשלה וזעק לעיני הנוכחים: "לא הגנת עלינו".

במודיעין עילית סוער בעקבות תקרית אלימה ומקוממת, שבמהלכה לוחם מג"ב מהפלוגה החרדית ששהה בחופשה הותקף יחד עם אחיו בידי מאות אנשים בשכונת חפציבה – בעקבות יריקה שהובילה לעימות המוני.

לרגל יום הזיכרון: ראיון מיוחד, כואב ונוגע ללב עם מתנדבי זק"א איציק איטח ונחמן שי רביבו, על רגעי התופת, מראות הגבורה והשליחות שאינה נגמרת.

במקביל, כתב אישום חמור ומזעזע חושף כיצד מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן רקם תוכנית לבצע פיגועי ענק במאות אזרחים ערבים, וכשנכשל בגיוס פעילים – ניסה לסחוט באיומים את משה פייגלין.

וגם: ימי בין הזמנים בטבריה נפתחו בבהלה לאחר שארבעה בחורי ישיבה נפצעו מפיצוץ גזייה בחוף צינברי; כוחות הביטחון ואזרח ערני סיכלו שני ניסיונות פיגוע בבנימין ובהר חברון; ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי מחתונה ביזארית עם ירי חי ופרוע.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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