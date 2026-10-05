כותרת היום • צפו

נתניהו חטף צעקות בטקס הזיכרון | לוחם מג"ב חרדי הותקף במודיעין עילית

צעקות על נתניהו בטקס הזיכרון: "לא הגנת עלינו" | לוחם מג"ב חרדי הותקף בידי מאות במודיעין עילית | אישום חריג: מרצה מבר אילן תכנן פיגועי ענק וסחט את פייגלין | שליחות של חסד: שיחה מצמררת עם מתנדבי זק"א | ארבעה בחורי ישיבה נפגעו מפיצוץ גזייה בטבריה | שני ניסיונות פיגוע סוכלו ביו"ש | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי – חתונה עם ירי פרוע | צפו (היום בכיכר)