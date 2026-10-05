"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל נרשם רגע מטלטל ומלא כאב, כאשר אביו של תום גודו ז"ל שנרצח בכיסופים התפרץ לעברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וזעק לעיני הנוכחים: "לא הגנת עלינו".
במודיעין עילית סוער בעקבות תקרית אלימה ומקוממת, שבמהלכה לוחם מג"ב מהפלוגה החרדית ששהה בחופשה הותקף יחד עם אחיו בידי מאות אנשים בשכונת חפציבה – בעקבות יריקה שהובילה לעימות המוני.
לרגל יום הזיכרון: ראיון מיוחד, כואב ונוגע ללב עם מתנדבי זק"א איציק איטח ונחמן שי רביבו, על רגעי התופת, מראות הגבורה והשליחות שאינה נגמרת.
במקביל, כתב אישום חמור ומזעזע חושף כיצד מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן רקם תוכנית לבצע פיגועי ענק במאות אזרחים ערבים, וכשנכשל בגיוס פעילים – ניסה לסחוט באיומים את משה פייגלין.
וגם: ימי בין הזמנים בטבריה נפתחו בבהלה לאחר שארבעה בחורי ישיבה נפצעו מפיצוץ גזייה בחוף צינברי; כוחות הביטחון ואזרח ערני סיכלו שני ניסיונות פיגוע בבנימין ובהר חברון; ולסיום – התיעוד הקיצוני היומי מחתונה ביזארית עם ירי חי ופרוע.