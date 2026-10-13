תשובה לשביעי באוקטובר: צה"ל מטמיע את "נץ" במערך החירום

מבזקים נוספים
התרחיש המפחיד עליו מדבר נתניהו: "היפוך קנים" - וההתרעות לפני הבחירות
ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפק היום אמירה חריגה ברקע הבחירות המתקרבות | ראש הממשלה אמר כי קיים חשש מפני מה שהוא מכנה "היפוך קנים", והאיומים הגוברים על ישראל בעקבות הבחירות (חדשות)כיכר השבת
ביום הילולת אביו; הרבי מבית שמש ביקר בבית מדרשו של אחיינו הרבי מגבעת שאול
האדמו"ר מביאלה בית שמש ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת אביו, האדמו"ר בעל הלהבת דוד זצ"ל | בטיש השתתפו המוני חסידים לצד רבנים רמי מעלה | למחרת, פקד האדמו"ר את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים', שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך, הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בבית מדרשו של אחיינו, האדמו"ר מביאלה אוסטרבה, בגבעת שאול (חסידים)חיים רוזנבוים
ביזיון מזעזע ב'הר המנוחות'; קנאים השתוללו, ונלחמו באבלים בזמן שהנפטר בטנדר
סערה חסרת תקדים מטלטלת את הציבור החרדי: קבוצת קנאים קיצונית, הפועלת לחלוטין ללא שום גיבוי רבני או דייני, חוללה בחול המועד האחרון ביזיון מת שלא מתקבל על הדעת | השתלטו על חלקת הקבר במנהרות הר המנוחות, נשכבו בתוך הבור ומנעו במשך שעות ארוכות את קבורתו של חסיד סאטמר בן 63 שנפטר לאחר ייסורים קשים | בני המשפחה הזועקים מנפצים את השתיקה: "עשינו להם ממש כמו שעשה חושים בן דן לעשיו | כל הפרטים על האירוע המזעזע (חרדים)חיים רוזנבוים
חבלנים שללו חשד לרכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים
חבלני מחוז ירושלים סיימו את בדיקת הרכב החשוד בשכונת מאה שערים בירושלים ושללו כל חשד. קודם לכן התקבל דיווח על רכב חשוד, שוטרים הגיעו למקום ואבטחו את הזירה עד לסיום הבדיקה.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל צעיר בן 21 מתגובה אלרגית חריפה בבית שמש
צוותי איחוד הצלה הצילו צעיר בן 21 שפיתח תגובה אלרגית מסכנת חיים ברחוב שדרות האמוראים בבית שמש. הצעיר, הרגיש לאגוזים, נחשף בטעות למאכל המכיל אגוזים. נהג האמבולנס אבי שק הזריק לו אפיפן (אדרנלין), מצבו התייצב והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
גבר בן 39 פונה במצב בינוני לאחר שננשך על ידי כלב בדרום השרון
גבר בן 39 פונה לבית החולים מאיר במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, לאחר שננשך על ידי כלב ביישוב במועצה האזורית דרום השרון. צוותי מד"א קיבלו את הדיווח בשעה 18:19 והעניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
נתניהו, מאחוריך: טראמפ נשאל אם יתמוך במועמד בבחירות - זו התשובה המפתיעה שלו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל במהלך שיחה עם עיתונאים מדוע לא תמך באף מועמד בבחירות שיתקיימו בישראל | עוד נשאל האם יתקוף את החות'ים - ומה הוא חושב על ביצועי הדוברת החדשה שלו אחרי מסיבת העיתונאים הראשונה שלה | על איראן: "נקבל החלטה בקרוב מאוד" (חדשות, בעולם)כיכר השבת
רכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים - חבלנים בדרך
התקבל דיווח על רכב חשוד בשכונת מאה שערים בירושלים. שוטרי מחוז ירושלים הגיעו לזירה ופועלים לאבטחתה ולהרחקת אזרחים עד לסיום בדיקת הרכב על ידי חבלנים.קובי רוזן