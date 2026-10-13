מבזקים נוספים
מבוכה בבית הלבן: הדוברת החדשה רק ירדה מהפודיום - וכבר מאוימת בפיטורים
הדוברת החדשה של הבית הלבן קייטי זכריה ביצעה היום את הופעתה הראשונה כדוברתו הרשמית של הנשיא טראמפ לאחר פרישתה של קרוליין לוויט | לפי דיווח בארצות הברית, מישהו בממשל ממש לא מרוצה מההופעה הראשונה ומציע לה: "תשתפרי ומהר" (בעולם)כיכר השבת
לקראת החזרה לארץ; השמירה הייחודית שקיבלו בחורי באבוב מהאדמו"ר
עם סיום ימי החג המרוממים של חודש תשרי בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב, זכו כלל הבחורים שהגיעו במיוחד מארץ הקודש להסתופף בצל קודשו, למעמד פרידה ייחודי | במעמד נשא האדמו"ר אמרות קודש בפניהם, ובהמשך עברו הבחורים להיפרד, כאשר האדמו"ר מעניק לכל אחד מהם אגוז מהאגוזים שתלו לנוי בסוכתו, לסגולה לשמירה, ברכה והצלחה (חסידים)חיים רוזנבוים
סעודיה תקפה מתקני נפט של החות'ים בצנעא
סעודיה תקפה מתקני נפט בתחנת א-צבאחה בבירת תימן צנעא, לאחר שהתריעה בפני החות'ים לפנות את המקום. התקיפה מגיעה בעקבות איומים הדדיים בין הצדדים, כאשר החות'ים איימו קודם לכן לתקוף יעדים בסעודיה.קובי אטינגר
החות'ים מאיימים על סעודיה: פרסמו מפות פינוי ל-3 יעדים בריאד ובדמאם
הדובר הצבאי של החות'ים איים על סעודיה כי אם תממש את איומה ותתקוף בצנעא, החות'ים יתקפו שלושה יעדים: מטה חברת אראמכו בדמאם, נמל התעופה על שם המלך ח'אלד בריאד, ובית הזיקוק של אראמכו בריאד. הדובר פרסם מפות פינוי ליעדים אלה, בדומה לשיטה שמשתמש בה דובר צה"ל אביחי אדרעי. האיום מגיע בתגובה להודעת פינוי סעודית.קובי אטינגר
כ"ץ: אירן ושלוחיה מנסים לקדם פיגועים שישפיעו על הבחירות
שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר כי ישראל מזהה ניסיונות של אירן ושלוחיה לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות בישראל. "כל מי שיתקוף אותנו, לפני הבחירות או אחריהן - ידו תיגדע והוא ישלם את המחיר הכבד ביותר" אמר כ"ץ.כיכר השבת
תאונה בין 3 רכבים בכביש 310 ליד רהט - 3 פצועים פונו לסורוקה
תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב אירעה הערב (19:07) בכביש 310 סמוך לצומת רהט דרום. צוותי מד"א פינו לבית החולים סורוקה שלושה פצועים: גבר בן 20 במצב בינוני עם חבלות בגפיים, אישה בת 72 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגב, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
דוידי בן ציון מודיע על פרישתו מרשימת וינטר
סגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, הודיע על פרישתו מהרשימה של עמך ישראל. בן ציון הסביר: "אסור לשרוף קולות של בוחרים".כיכר השבת
ילד בן 4 במצב בינוני לאחר נפילה מגובה באופקים
ילד בן 4 נפל היום (18:48) מגובה של כ-2 מטרים בשדרות הרצל באופקים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן