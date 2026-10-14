המסכים הוחשכו: כוחות ארדואן השתלטו על ערוץ הטלוויזיה 

מבזקים נוספים
סיקור ממטות הבחירות שיהדות התורה פתחה ברחבי הארץ והיעדים שהוצבו | תיעודים
יו"ר המפלגה יעקב אשר הציב יעד של 70 אלף קול בירושלים • מטות מרכזיים נפתחו בבעלז וויזניץ' עם קריאה להתגייסות מלאה | פחות משבועיים לבחירות - סיקור ותיעוד נרחב (חרדים)חנני ברייטקופף
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הגרמ"צ ברגמן בדמעות לחכי"ם: "אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום" | צפו
ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן קיבל את חכי"ם של דגל התורה במעונו • אשר: הצהרנו שלא ניכנס לשום ממשלה ללא הסדר לבחורי הישיבות | תיעוד מהפגישה עם אחד מזקני חברי מועצת גדולי התורה (חרדים)חנני ברייטקופף
בנט תוקף את סמוטריץ' ובן גביר: "צריך להגן על הדרעקס והטמטום שלהם"
נפתלי בנט תקף בחריפות את השרים סמוטריץ' ובן גביר בכנס התאחדות התעשיינים. לדבריו, בראיונות לתקשורת הזרה שואלים אותו עליהם והוא נאלץ "להגן על הדרעקס והטמטום שלהם". בנט קרא: "תפסיקו!"כיכר השבת
משאית התהפכה בכביש 6 - נהג בן 34 פונה במצב בינוני
משאית התהפכה הבוקר בכביש 6 סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א מפנים לבית החולים מאיר גבר בן 34 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:48.קובי רוזן
בן גביר: אין לי מה לחפש בממשלת אחדות עם אייזנקוט
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר אמר בכנס התעשיינים כי אין לו מה לחפש בממשלת אחדות בין נתניהו לאייזנקוט. "זו תהיה ממשלת שיתוק לאומי, צריך להכריע או ימין או שמאל", הוסיף.כיכר השבת
תקיפה אמריקאית? אזרחים איראנים נפגעו מפגיעת כטב"ם
שלושה דייגים נפצעו בתקרית ימית בדרום איראן, ובטהרן מפנים אצבע מאשימה לעבר וושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
אזרחית זרה נעצרה אחרי שהסיתה נגד ראש הממשלה ותמכה בטרור
שוטרי מחוז ש"י עצרו אזרחית זרה לאחר שנוטרו פרסומיה בהם בין היתר בעת שלבשה חולצה עליה תמונתו של ראש ממשלת ישראל עם סימון כוונת על ראשו. בסיום חקירתה נכלאה. הבוקר, הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה לטובת שימוע טרם גירושה מישראל (משטרה)קובי רוזן