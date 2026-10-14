המסכים הוחשכו: כוחות ארדואן השתלטו על ערוץ הטלוויזיה 

שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר אמר בכנס התעשיינים כי אין לו מה לחפש בממשלת אחדות בין נתניהו לאייזנקוט. "זו תהיה ממשלת שיתוק לאומי, צריך להכריע או ימין או שמאל", הוסיף.

כיכר השבת