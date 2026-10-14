המסכים הוחשכו: כוחות ארדואן השתלטו על ערוץ הטלוויזיה 

המסכים הוחשכו: כוחות בטורקיה השתלטו על ערוץ הטלוויזיה ( צילום: רשתות חברתיות )

טלטלה בטורקיה: מאות שוטרים פשטו הבוקר (רביעי) על משרדי ערוץ הטלוויזיה Halk TV באיסטנבול, המזוהה עם האופוזיציה לנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

על פי הדיווחים בתקשורת הטורקית והבינלאומית, כוחות משטרה הגיעו למשרדי הערוץ בשעות הבוקר המוקדמות, חסמו את הגישה למבנה וערכו חיפושים במקום. השידור החי הופסק בסביבות השעה 6:30 בבוקר, ובמקומו שודרו תוכניות שהוקלטו מראש. אנשי הערוץ מסרו כי מאות שוטרים השתתפו בפשיטה וכי העובדים לא הורשו להיכנס למקום.

המסכים הוחשכו: כוחות בטורקיה השתלטו על ערוץ הטלוויזיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:16 המסכים הוחשכו: כוחות בטורקיה השתלטו על ערוץ הטלוויזיה ( צילום: רשתות חברתיות )

אלא שהפשיטה לא הסתיימה בחיפושים בלבד. הרשויות מינו נאמן לניהול הערוץ, ובכך הועברה השליטה בו לידי גורם שמונה מטעם המדינה. לפי הדיווחים, גם חברות הקשורות לבעל הערוץ, ג'אפר מהירואולו, הוכנסו תחת ניהול נאמן במסגרת החקירה. דרמה בעצרת: טראמפ קרא לנאשמים, שלף עט - וחתם על חנינה מול מיליוני צופים ישראל גראדווהל | 11:12 משפט שלמה בשידור חי: נתניהו נדרש להכריע מול המצלמות דני שפיץ | 11:04 הנימוק הרשמי למהלך הוא חקירה פלילית בחשדות לשוחד, הטיית מכרזים והלבנת הון. לפי הודעת התביעה באיסטנבול, ניתנו צווי מעצר נגד 17 חשודים, ו-11 מהם נעצרו. החקירה עוסקת, בין היתר, בחשדות הנוגעים למכרזים ציבוריים בעיר איזמיר ולטובות הנאה כספיות לכאורה. מדובר בחשדות שטרם הוכרעו בבית המשפט.

המסכים הוחשכו: כוחות בטורקיה השתלטו על ערוץ הטלוויזיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:26 המסכים הוחשכו: כוחות בטורקיה השתלטו על ערוץ הטלוויזיה ( צילום: רשתות חברתיות )

בעל הערוץ, ג'אפר מהירואולו, השוהה מחוץ לטורקיה, דחה את המהלך והציג אותו כפגיעה פוליטית בחופש הביטוי ובזכות הציבור לקבל מידע. גם גורמים באופוזיציה מתחו ביקורת חריפה על השתלטות המדינה על כלי תקשורת המזוהה עם מתנגדי השלטון.

ערוץ Halk TV נחשב לאחד מכלי התקשורת הבולטים בטורקיה המזוהים עם האופוזיציה, והוא מרבה לסקר באופן ביקורתי את הממשלה ואת הנשיא ארדואן. השתלטות המדינה עליו מצטרפת לשורה של עימותים בין השלטון הטורקי לבין כלי תקשורת, עיתונאים ואנשי אופוזיציה.

כעת, לצד החקירה הפלילית והחשדות שהועלו נגד בעלי הערוץ, מתעוררת בטורקיה שאלה רחבה יותר: האם מדובר בצעד אכיפתי נגד חשדות לעבירות כלכליות, או במהלך שמעמיק את הלחץ על התקשורת העצמאית במדינה.