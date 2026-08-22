נתניהו וארדואן ( צילום: שאטרסטוק )

בהודעה חריגה שפורסמה במהלך השבת, שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבמחוז אידליב בצפון סוריה. השר הבהיר כי הפעולה בוצעה בהמלצת צה"ל בעקבות מידע מודיעיני חד-משמעי על כוונת טורקיה לפרוס כוחות צבאיים במתקן הממוקם כ-70 קילומטרים בלבד מגבול טורקיה.

"ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות ונאלץ לסגת", אמר כ"ץ בלשון חריפה במיוחד. השר אף לעג לאיומיו הפומביים של הנשיא הטורקי והזהיר כי הוא "גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה". התרעה מוקדמת שהתעלמו ממנה לפי ההודעה, התקיפה אושרה רק לאחר שניתנה התרעה ישירה לבכירים במשטר הסורי כדי למנוע את פריסת הכוחות הטורקיים, תוך עדכון מקביל של הגורמים המוסמכים בארצות הברית. לאחר שהסורים בחרו להתעלם מהאזהרות הישראליות, הפעולה יצאה לדרך והסתיימה בהרס נרחב של מסלולי ההמראה וההאנגרים בבסיס. הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 במקביל לאישור הרשמי, נחשפה שיחת טלפון בלתי שגרתית שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי החדש אסעד אל-שייבאני. על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, השיחה התמקדה בנוכחות הצבאית הטורקית על אדמת סוריה, וגופמן הביע את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול.

רומן גופמן ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

השגריר האמריקני תוקף בחריפות

הפעולה הישראלית גררה תרעומת מצידו של תומאס (טום) ברק, שגריר ארה"ב בטורקיה ושליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לסוריה. ברק הגדיר את התקיפה כ"הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית", ומחה על כך שטורקיה לא הוזהרה מראש והייתה עלולה להגיב באש לעבר המטוסים הישראליים.

בראיון שהעניק, ברק תקף בחריפות וטען כי ייתכן שהפעולה נבעה משיקולים פוליטיים במטרה "לפתות את טורקיה" ולחמם את הגזרה לקראת הבחירות בישראל. הוא קשר זאת ל"שיקול דעת לא רציונלי" שמאפיין לדבריו תקופות פוליטיות רגישות. מעבר לכך, התבטאותו בנוגע לרמת הגולן, אותה כינה "שטח סורי כבוש" בשל "קונצנזוס בינלאומי", עוררה זעם רב בירושלים.

צבא טורקיה ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma )

כ"ץ דוחה את ההאשמות

בתגובה לדברי השגריר האמריקני, שר הביטחון דחה בתוקף את ההאשמות. כ"ץ קבע כי הניסיון לצבוע את התקיפה בצבעים פוליטיים "נובע משילוב של בורות, חוסר הבנה של האינטרסים הביטחוניים ורצון קבוע של האופוזיציה והתקשורת לנגח את הממשלה".

השר תקף אישית את ברק והדגיש כי דבריו על רמת הגולן רצופים אי-דיוקים וסותרים חזיתית את עמדתו ההיסטורית של הנשיא טראמפ עצמו, אשר הכיר בריבונות ישראל בגולן עוד ב-2019.

חזית אחידה של ההנהגה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף שבוע שעבר למסר התקיף והתייחס לניסיונות ההתבססות של כוחות ארדואן סמוך לחלב: "לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה ומאיימת עלינו. העברנו מסר – Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו. אז דאגנו שיבינו".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר במהלך סיור לוחמים שקיים בדרום סוריה: "לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות שלנו".

לוחמים ישראלים בשטח סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

טורקיה מגיבה בזעם

משרד ההגנה הטורקי פרסם הצהרה חריפה בעקבות התקיפה הישראלית. בהודעה רשמית הבהירה אנקרה כי תמשיך לתמוך בסוריה ולסייע לה בפיתוח יכולותיה הצבאיות, תוך שהיא דוחה את הטענות הישראליות בנוגע לנוכחות צבאית טורקית במקום.

"נמשיך בנחישות במאמצינו להגן על ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה, ונמשיך לתמוך במאמצי סוריה לפתח את יכולותיה הצבאיות", נכתב בהודעת משרד ההגנה הטורקי. ההצהרה הוסיפה והזהירה: "לא נכחנו במקום, הכרחי שישראל תפסיק את התקיפות הפזיזות הללו".

התקשורת הטורקית יצאה בקו תוקפני נגד ישראל. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית: "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה". מומחה טורקי לביטחון לאומי הפנה קריאה לוחמנית לישראל: "אם יש לישראלים אומץ – בואו נילחם".

הסלמה משפטית

יממה לאחר האזהרה התקיפה של נתניהו לאנקרה, השלטונות בטורקיה החריפו את הצעדים המשפטיים נגד ישראל. משרד המשפטים הטורקי הודיע כי פנה בבקשה רשמית לאינטרפול להוצאת "הודעה אדומה" נגד נתניהו ובכירים ישראלים נוספים בגין "רצח עם" ופשעים נגד האנושות.

שר המשפטים הטורקי אקין גורלק אישר כי המהלך מתבצע כהמשך ישיר לצווי מעצר שהוצאו במדינה במסגרת הליך משפטי המתנהל בטורקיה. במשרד המשפטים באנקרה ציינו כי המסמכים הרלוונטיים הועברו למשרד הפנים ולמשרד החוץ הטורקי כדי לקדם את הבקשה מול מטה הארגון הבינלאומי.