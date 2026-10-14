אזרחית זרה נעצרה אחרי שהסיתה נגד ראש הממשלה ותמכה בטרור

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הגרמ"צ ברגמן בדמעות לחכי"ם: "אם אין לנו בני ישיבות – אין לנו כלום" | צפו
ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן קיבל את חכי"ם של דגל התורה במעונו • אשר: הצהרנו שלא ניכנס לשום ממשלה ללא הסדר לבחורי הישיבות | תיעוד מהפגישה עם אחד מזקני חברי מועצת גדולי התורה (חרדים)חנני ברייטקופף
בנט תוקף את סמוטריץ' ובן גביר: "צריך להגן על הדרעקס והטמטום שלהם"
נפתלי בנט תקף בחריפות את השרים סמוטריץ' ובן גביר בכנס התאחדות התעשיינים. לדבריו, בראיונות לתקשורת הזרה שואלים אותו עליהם והוא נאלץ "להגן על הדרעקס והטמטום שלהם". בנט קרא: "תפסיקו!"כיכר השבת
משאית התהפכה בכביש 6 - נהג בן 34 פונה במצב בינוני
משאית התהפכה הבוקר בכביש 6 סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א מפנים לבית החולים מאיר גבר בן 34 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:48.קובי רוזן
בן גביר: אין לי מה לחפש בממשלת אחדות עם אייזנקוט
שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר אמר בכנס התעשיינים כי אין לו מה לחפש בממשלת אחדות בין נתניהו לאייזנקוט. "זו תהיה ממשלת שיתוק לאומי, צריך להכריע או ימין או שמאל", הוסיף.כיכר השבת
סיירים אזרחיים או דייגים תמימים? איראנים נפגעו מפגיעת כטב"ם
שלושה דייגים נפצעו בתקרית ימית בדרום איראן, ובטהרן מפנים אצבע מאשימה לעבר וושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
תיעוד דרמטי: סוכני ה-FSB פשטו על חדר המלון - ועצרו את העיתונאי היפני
כוחות הביטחון הרוסיים עצרו את כתב העיתון היפני "הוקאידו שימבון" והעבירו אותו למוסקבה, שם הורה בית המשפט להחזיקו במעצר למשך כחודשיים | במוסקבה טוענים כי אסף מידע ביטחוני עבור המודיעין היפני | בתיעוש דרמטי שפרסמה רוסיה נראה רגע המעצר של החשוד (בעולם)ישראל גראדווהל
תאונה קשה בין משאית לאוטובוס בכביש 91 - שני פצועים קשה
תאונת דרכים קשה אירעה בצהריים בין משאית לאוטובוס בכביש 91 סמוך לצומת מחניים. צוותי מד"א מטפלים במקום בשני גברים במצב קשה ובמספר פצועים קל מנוסעי האוטובוס. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:00.קובי רוזן