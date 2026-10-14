אזרחית זרה נעצרה אחרי שהסיתה נגד ראש הממשלה ותמכה בטרור

מעצר האזרחית ( צילום: דוברות המשטרה )

לפני מספר ימים, התקבל דיווח במשטרה על אירוע חיכוך סמוך למצפה יאיר שבהר חברון. שוטרי תחנת חברון שבמרחב יהודה הוזעקו למקום ופתחו בחקירת במקרה, במסגרתה עלה כי אחת המעורבות באירוע החיכוך הינה פעילה אנטי-ישראלית, בין מייסדי ארגון הסטודנטים MAC שמטרותיו בין היתר, פעילות נגד ישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

בנוסף, עלה החשד כי היא תומכת בארגון 'אדאמיר', אשר הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור. עם קבלת מידע זה, ולאחר פעולות מודיעיניות שביצע דסק הזרים בימ"ר ש"י, נוטרו פרסומיה של החשודה בניהם, תועדה בחו"ל עת שלבשה חולצה ועליה תמונת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, לצד סימן דמוי כוונת צליפה המכוון לראשו ולגופו. אמש, בפעילות שוטרי תחנת חברון נעצרה החשודה והועברה לחקירה בתחנת המשטרה, במהלכה העלתה טענות נגד ישראל בהן רצח עם ואף כחלק מהיותה תומכת בארגון הטרור 'אדמיר' הגיע ארצה במטרה להתמחות במסגרת הארגון "ולהעניק סיוע משפטי לאסירים פלסטינים המוחזקים במחנות הריכוז". עף מעוצמת ההתנגשות: נהג טרקטורון נכנס ברכב במהלך מרדף דרמטי | צפו משה בשן | 11:17 "תפוס אותו": השב"ח הפלסטיני קפץ מתוך משאית הזבל ונמלט לשיחים | צפו קובי רוזן | 13.10.26 בסיומה של החקירה, החשודה נכלאה. הבוקר, הועברה החשודה לשימוע ברשות האוכלוסין וההגירה לבחינת גירושה מישראל ומניעת כניסתה העתידית ארצה.

החולצה המסיתה ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה מציינים כי "פעילות זאת הינה כחלק משיתוף פעולה ומאמץ לסיכול פעילות פרובוקטיבית הכוללת חיכוכים והפרות סדר במקומות שונים ברחבי יו"ש, מקרים העלולים להוות פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. הן רק מתחילת שנת 2026 נמנעה כניסתם של 160 פעילים זרים אשר מגיעים ארצה למטרות אלו וגורשו מישראל למעלה מ-60".

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י: "מחוז ש"י ימשיך לפעול בנחישות למניעת פגיעה במדינת ישראל ובתדמיתה בעולם תוך גירוש ומניעת הגעתם של אזרחים זרים, אנטי-ישראליים, תומכי אויב וטרור המגיעים ארצה במסווה של ארגני סיוע וזכויות אדם ופועלים ליצירת דה לגיטימציה למדינת ישראל בעולם.

"במסגרת כך, דסק הזרים בימ"ר ש"י פועל למניעת הגעתם של אותם הפעילים למוקדי החיכוך במטרה להפר את הסדר הציבורי, תוך פגיעה בחיילי צה"ל כמו שנעשה במקרה זה. מדובר במקרה חריג שמעבר לתמיכה והזדהות עם טרור ישנה הסתה נגד ראש ממשלה מכהן בישראל, זו חציית קו. מחוז ש"י במשטרת ישראל ימשיך לפעול לאכיפת החוק והסדר ולמנוע פגיעה במדינת ישראל".