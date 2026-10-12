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צרות בצמרת

דרמטי: משטרה פשטה על ביתה של חברת הקונגרס הפרו פלסטינית 

חוקרי ביטחון המולדת פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר, במסגרת חקירה פלילית הנוגעת למסמכי ההגירה שלה (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין ממהלך הפשיטה, משמאל אילהאן עומאר (צילום: שאטרסטוק)

סוכנים פדרליים פשטו היום (שני) בבוקר על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית והפרו פלסטינית אילהאן עומאר בוושינגטון, במסגרת חקירה פלילית בחשד להונאה הקשורה למסמכי ההגירה שלה. כך דיווחה רשת פוקס ניוז.

לפי הדיווח, המבצע החל בסביבות השעה 6:00 בבוקר, בהובלת חוקרי רשות החקירות לביטחון המולדת (HSI) ומשרד ביטחון המולדת האמריקני.

משרד המשפטים אישר כי בוצע חיפוש מכוח צו שיפוטי, שהוצא במסגרת חקירה פדרלית מתמשכת, ובהמשך הבהיר כי מדובר בחקירה פלילית.

שני מקורות המקורבים לחקירה מסרו לרשת כי הבדיקה נוגעת למסמכי ההגירה של עומאר, שנולדה בסומליה, ואשר לדבריהם מולאו בידי אביה המנוח כשהייתה ילדה. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על החשדות המדויקים או על הממצאים שהעלו החוקרים בחיפוש.

הפשיטה מגיעה לאחר שבאמצע ספטמבר אמר טום הומן, הממונה על מדיניות הגבולות בממשל האמריקני, כי עומאר נמצאת תחת חקירה פלילית. לפי הדיווח, משרד המשפטים מעורב גם הוא בפרשה.

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