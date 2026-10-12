סערה בארה"ב: ממשל טראמפ מגן על שידור הוצאה להורג פומבית

מימין נדאל חסן, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ממשל טראמפ מצוי במרכז סערה ציבורית בעקבות תוכנית חריגה לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נידאל חסן, רב-סרן לשעבר בצבא ארצות הברית שהורשע ברצח 13 חיילים בבסיס פורט הוד שבטקסס. שר ביטחון המולדת, מארקוויין מולין, הגן על התוכנית וטען כי הסיכונים הביטחוניים נבחנו ואינו סבור שהשידור ייצור איום מוגבר.

"אני לא רואה סיכון מוגבר", מסר מולין בריאיון לתוכנית Face the Nation ברשת CBS. לדבריו, הציבור צריך להבין שארצות הברית תרדוף את מי שתוקף אותה ותדאג שהעונש יתאים לפשע. "אני לא חש כלפיו שום אהדה, ואני לא מקדיש שום מחשבה לאופן שבו האיש הזה ימות", הוסיף השר בהתייחסו לחסן. התוכנית לשדר את ההוצאה להורג מעוררת התנגדות משני צדי המפה הפוליטית. הסנאטורית הרפובליקנית ליסה מרקובסקי מאלסקה הגדירה את התוכנית "מזעזעת" וכתבה כי שידור פומבי של הוצאה להורג הוא דבר שהייתה מצפה לראות אצל טרוריסטים ודיקטטורים, ולא בארצות הברית. לדבריה, השידור עלול להעניק לחסן תהילה נוספת ולהפוך אותו לדמות של שהיד בעיני גורמים קיצוניים. היא הדגישה כי האופן שבו המדינה מיישמת את הצדק חשוב לא פחות מעצם עשיית הצדק. אי אפשר לפספס: מחזה של 90 מטר התגלה ביער בארה"ב דני שפיץ | 11:49 מרגש: בן 11 העלה 15 קילו בתוך חודשים - במטרה להציל את חיי אביו אריה רוזן | 20:02 גם הסנאטור הדמוקרטי מארק וורנר מווירג'יניה הזהיר מפני השלכות ביטחוניות. לדבריה, מתן אפשרות לציבור לצפות בהוצאה להורג עלול לספק לארגוני טרור ניצחון תעמולתי, לעודד הקצנה ולסכן חיילים, דיפלומטים ואזרחים אמריקנים השוהים מחוץ למדינה.

נידאל מאליק חסן, קצין צבא אמריקני לשעבר רצח 13 בני אדם ופצע 32 נוספים ( צילום: רשתות חברתיות )

חסן, פסיכיאטר צבאי לשעבר מווירג'יניה, ירה בנובמבר 2009 לעבר חיילים בלתי חמושים במתחם רפואי הומה אדם בבסיס פורט הוד בטקסס. 13 בני אדם נהרגו ו-32 נוספים נפצעו. במהלך המשפט התנצל חסן על "כל הטעויות" שעשה, וטען כי האמין שהוא מגן על מוסלמים ועל הטליבאן באפגניסטן מפני הצבא האמריקני. הוא נפצע במהלך האירוע ומאז משתמש בכיסא גלגלים.

על פי התוכנית, חסן אמור להיות מוצא להורג בדצמבר באמצעות כיתת יורים. אם התוכנית תצא לפועל, תהיה זו ההוצאה להורג הראשונה של הצבא האמריקני מאז 1961, והראשונה שלו באמצעות כיתת יורים מאז מלחמת העולם השנייה.

פינוי פצועים בזירת הירי הקטלני ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי אישר את ההוצאה להורג, אך אף שהוא תומך ברעיון השידור החי, טרם התקבלה החלטה סופית בנושא. "יש שתי אפשרויות: לא להראות את זה ולהראות את זה", מסר טראמפ לכתבים בבית הלבן. לדבריו, שידור ההוצאה להורג עשוי להרתיע אחרים מלבצע מעשים דומים.

שר ההגנה פיט הגסת' הוא שהודיע על התוכנית והמליץ על השימוש בכיתת יורים. אם השידור אכן יתקיים, הוא עשוי להיות ההוצאה להורג הפומבית הראשונה בארצות הברית מזה כמעט מאה שנה.