מבזקים נוספים
צבא ארה"ב הכין תכנית לשימוש ב"אם כל הפצצות" נגד איראן
לפי דיווח ב-CNN, צבא ארה"ב הכין תכנית לשימוש לראשונה ב"אם כל הפצצות" במסגרת עימות עם איראן. התכנית מיועדת לתקיפת אתרי גרעין או תשתיות איראניות.כיכר השבת
מעצרים באלעד: נעצרו חשודים בהשלכת רימון הלם והצתת רכב של בכירים בעירייה
שוטרי תחנת ראש העין עצרו הלילה שני תושבי העיר בחשד למעורבות באירועי האלימות בעיר • רימון הלם הושלך לעבר בית ורכב עלה באש | הרקע: פעילות אכיפה של העירייה (בארץ)קובי אטינגר
צפו בתיעוד הדרמטי מלב ים: צבא ארה"ב משמיד מהאוויר ספינת ריגול איראנית
הצי האמריקני יירט והשמיד כלי שיט איראני שעקב אחר ספינות מלחמה ושימש לסימון מטרות לתקיפה • בוושינגטון מאשימים: משמרות המהפכה ממשיכים לפגוע בנתיבי השיט הבינלאומיים ולהתנכל לימאים אזרחיים | צפו בתיעוד הדרמטי (בעולם)דוד הכהן
בלעדי: דרעי חוזר לרגע שבו מרן דמע וביקש "להיות מספר 2 של העוזר שלי אלי ישי"
יו"ר ש"ס אריה דרעי משחזר לראשונה את השיחה הדרמטית בחדר השינה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בה ביקש ממנו להיות מספר 2 של אלי ישי: "מרן סגר את הדלת, תפס את ידי ודמע: 'עמדת בניסיון" • הציטוטים הנדירים, הדמעות של מרן וההלם של המקורבים | צפו (חרדים)ישי כהן
"חיסלנו את דרג א', ב' ו-ג'": הנשיא טראמפ בנאום לוחמני על מיטוט הנהגת איראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעריך כי העימות הצבאי מול טהרן מתקרב לסיומה • בנאום שנשא בעצרת בחירות חשף את היקף הפגיעה בשרשרת הפיקוד: "חיסלנו את הדרג הראשון והשני, גם השלישי חצי חוסל" • והזהיר מפני התגרענות איראנית: "אם היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו תוך 24 שעות" (בעולם)יוסי נכטיגל
"עלינו להילחם בשדה הקרב": האיום מאיראן להמשיך וההיערכות לחידוש המלחמה
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, תוקף בחריפות את וושינגטון ומבהיר כי המגעים הדיפלומטיים אינם מספקים: "הם מפרים הבטחות, עלינו להילחם בשדה הקרב כדי להשיג הרתעה" (בעולם)קובי רוזן
מהפך לקראת שבת: תכינו את המטריות - הגשם והסופות בדרך | התחזית המלאה
מזג האוויר מתהפך: מגוון תופעות של אובך, רוחות חזקות וצניחה בטמפרטורות • הגשם והסופות יגיעו לשיאם ביום שישי וימשיכו גם לתוך שבת קודש | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
יחרימו את הבחירות? המרד השקט בגור: "נמאס לנו להיות ה'סודנים' של אגודת ישראל - שישרף הכפר"
המערכת הפוליטית ברחוב החרדי רוגשת ורעשה סביב הדממה המוחלטת בסיעה המרכזית • עיתון 'המודיע' מתעלם מקולות קוראים וסיקורים, העסקנים זועמים על ציר בעלזא פרוש שטוענים לחלוקת תקציבים שוויונית, והאיום מאחורי הקלעים: "מהיום לא נהיה הסודנים שעובדים קשה בשביל שאחרים ישימו לנו רגליים" • האם אגודת ישראל בדרך לתרחיש קיצון? (חדשות, חסידים)שאול כהנא