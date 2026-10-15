תלונה שהוגשה השבוע ללשכת עורכי הדין בקליפורניה קוראת לפתוח בחקירה נגד קייטי זכריה, דוברת הבית הלבן החדשה של הנשיא דונלד טראמפ, בחשד שהציגה את עצמה שוב ושוב כעורכת דין, אף שלפי הדיווחים אינה מחזיקה ברישיון לעסוק בעריכת דין באף אחת ממדינות ארצות הברית.

הפנייה הוגשה ביום רביעי על ידי ארגון Campaign for Accountability, העוסק בקידום אחריות ציבורית. בתלונה נטען כי זכריה תיארה את עצמה כעורכת דין בלפחות 18 הופעות טלוויזיוניות בין פברואר 2025 לאוקטובר 2026, וכי היקף ההתבטאויות והחזרתיות שלהן מצדיקים בדיקה רשמית.

לפי החוק בקליפורניה, הצגת אדם את עצמו כמי שמוסמך לעסוק בעריכת דין, כאשר אין בידיו רישיון מתאים או הרשאה חוקית אחרת, עשויה להיחשב לעבירה פלילית מסוג עוון.

הנושא עלה כבר בנוכחותו של הנשיא ודוברתו החדשה, כאשר עיתונאי שאל אותה היכן היא עברה את בחינות ההסמכה. הנשיא, שלא ידע לענות על השאלה הפנה את העיתונאי לזכריה שעמדה מאחוריו, וענתה: "בסין". לפי גרסה אחרת, זכריה ענתה: "ניסיתי לעבור". יצוין שרעש המסוק מנע מהנוכחים לשמוע היטב את דו-השיח.

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העונש הקבוע בחוק עשוי להגיע לשנת מאסר במחוז או לקנס של עד אלף דולר, או לשניהם. הארגון ביקש כי אם יימצא שזכריה הפרה את החוק, התיק יועבר לתביעה לצורך בחינת העמדה לדין.

הסוגיה התעוררה לאחר שזכריה, בוגרת בית הספר למשפטים באוניברסיטת פפרדיין משנת 2011, נשאלה על הרקע המשפטי שלה.

לפי הדיווח, האוניברסיטה אישרה ל"וושינגטון פוסט" כי סיימה את לימודיה. זכריה סיפרה לעיתונאים כי עברה את בחינות ההסמכה לעריכת דין לאחר שעברה לסין, אולם התלונה מציינת כי זרים אינם רשאים לגשת לבחינות ההסמכה המקומיות או לעסוק בעריכת דין בסין. לצד זאת, לפי הדיווח, היא עבדה כעורכת דין זוטרה במשרד עורכי דין בבייג'ינג זמן קצר לאחר סיום לימודיה.

בבית הלבן לא נותרו חייבים. הדובר סטיבן צ'ונג תקף את הארגון שהגיש את התלונה, ובתגובה שפרסם ברשת X כינה אותו ארגון שמאל רדיקלי, המנוהל לדבריו בידי אנשים הסובלים מ"אובססיה חולנית לטראמפ". הוא הוסיף כי איש אינו מתייחס אליהם ברצינות.

הפרשה מתפתחת ימים ספורים לאחר שזכריה נכנסה לתפקידה החדש, במקומה של קרוליין לוויט, שעזבה באוגוסט לאחר שחזרה מחופשת לידה, כדי להקדיש זמן רב יותר לשני ילדיה.

גם הופעת הבכורה של זכריה מול כתבי הבית הלבן ביום שלישי עוררה ביקורת ולעג. התדרוך נמשך פחות מ־15 דקות, ובחלק ניכר ממנו נשאה הדוברת דברי פתיחה שבהם הרבתה לשבח את טראמפ ואת מדיניותו, במקום להשיב לשאלות העיתונאים.

זכריה הצהירה כי תפקידה הוא "להגביר, להכפיל ולהרחיב את סדר היום המדהים של הנשיא טראמפ למען העם האמריקני", והוסיפה כי רצתה לעבוד עבורו במשך זמן רב.

כאשר נשאלה על הדיווחים שלפיהם הממשל האמריקני הפסיק לשתף מודיעין עם אוקראינה, השיבה כי תצטרך לחזור עם תשובה בנושא.