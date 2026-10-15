צעיר נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 42 ליד בית חנן

מבזקים נוספים
ליברמן: לא נתמוך בממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פועל נפצע בינוני מטרקטור באתר בנייה ליד קריית גת
צעיר בן 19 נפצע הבוקר (11:30) מטרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה מערבית לקריית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הסיפור שמסעיר את ארה"ב: השיטה המתוחכמת של העובד הסעודי שריגל אחר OpenAi
אחרי הפרסום על מהנדס סעודי שהואשם בריגול, כעת מתבררים פרטים חדשים | כפי שדווח, מהנדס סעודי חשוד בהתקנת מכשיר הקלטה בחדר ישיבות חסוי | שאל צ'אטבוט כיצד לבנות מכשיר ולהפעילו מרחוק | הפרטים המלאים מכתב האישום (בעולם)כיכר השבת
הרצוג ונציג איראני באותו אולם - כך הוא הגיב כשהנשיא החל לנאום | תיעוד נדיר
נשיא המדינה ישתתף בוועידת CICA באזרבייג'ן לצד בכירים מקטאר, איראן, טורקיה, רוסיה וסין | נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית יצאו מהמליאה לפני נאומו, בעוד אמיר קטאר נותר במקומו | לפי דיווח, הרצוג הגיע בטיסה מסחרית אזרית שעברה בשמי טורקיה, חרף האיסור על מעבר מטוסים ממשלתיים ישראליים (חדשות)כיכר השבת
מכה כואבת לפוטין: אוקראינה תקפה - והשמידה 6 מטוסי קרב מתקדמים | כך נראה הרגע
אוקראינה הודיעה הלילה על מבצע צבאי מוצלח במסגרתו הצליחה להשמיד שישה מטוסי קרב מתקדמים מדגם Su-34M | מדובר במכה קשה עבור רוסיה בשווי של כמה עשרות מיליוני דולרים בבת אחת (בעולם)כיכר השבת
זוועה בבית הספר הפקיסטני: עשרות ילדים נמחצו למוות בקריסת הגג
יום לימודים שגרתי הפך לטרגדיה קשה: גג בית ספר בעיר פשוואר קרס הבוקר, ולפי הדיווח הראשוני לפחות 29 בני אדם, בהם תלמידים צעירים ומורה, נהרגו (חדשות בעולם)דני שפיץ