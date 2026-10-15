ילד בן 10 נפצע בינוני בתאונת דרכים בסח'נין

הבוקר דווח כי ארה"ב שוקלת לעשות שימוש ב"אם כל הפצצות" הקונבנציונליות שארצות הברית מחזיקה ברשותה | המדובר בפצצה קונבנציולנית הפועלת באמצעות חומר נפץ ולא באמצעות גרעין, והיא הגדולה ביותר שארה"ב מחזיקה בארסנל שלה (חדשות)

כיכר השבת