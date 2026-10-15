ילד בן 10 נפצע בינוני בתאונת דרכים בסח'נין

מבזקים נוספים
נתניהו מודה לראשונה בקולו ששוחח עם נשיא סוריה - זה היה נושא השיחה | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי שוחח באופן אישי עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא במהלך פגישה עם בכירי העדה הדרוזית בירכא | נתניהו על השיחה: "הייתה קצרה מאוד, חדה מאוד - והטבח נפסק" (חדשות)כיכר השבת
תאונה בין רכב לקטנוע ברחובות - רוכב פונה במצב בינוני
תאונה בין רכב לקטנוע אירעה ברחוב פנחס בן דוד קפרא ברחובות. רוכב הקטנוע, בן 30, קיבל טיפול ראשוני מחובשי איחוד הצלה ופונה לבית החולים קפלן. מצבו מוגדר קל עד בינוני.קובי רוזן
הכי קרוב לאטום: הכירו את מואב - אם כל הפצצות האמריקניות
הבוקר דווח כי ארה"ב שוקלת לעשות שימוש ב"אם כל הפצצות" הקונבנציונליות שארצות הברית מחזיקה ברשותה | המדובר בפצצה קונבנציולנית הפועלת באמצעות חומר נפץ ולא באמצעות גרעין, והיא הגדולה ביותר שארה"ב מחזיקה בארסנל שלה (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
כך יצביעו המפונים מבתיהם - ומה המשמעות ביום הבחירות?
אלפי משפחות נאלצו לעזוב את בתיהן, אבל מה קורה לזכות ההצבעה שלהן? ההסדרים המיוחדים, הקלפיות החלופיות וכל מה שחשוב לדעת לקראת הבחירות (בארץ)יוסי כץ
האחים האדמו"רים מנדבורנה התאחדו בשמחת בר המצווה לנכד הרבי זצ"ל
באולם אשר במעונו של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, נערכה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לנכדו, בן לחתנו הרה"צ רבי נפתלי שנייבאלג, בן הרה"צ רבי אליעזר שנייבלג רבה של שכונת עדזשוואר בלונדון | בשמחה השתתפו כלל האחים האדמו"רים לבית נדבורנה, כשהאח הגדול ראש המשפחה, האדמו"ר מנדבורנה, הופיע בשמחה כשהוא לבוש בשטריימיל (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר נמצא מת בשטח פתוח ליד יער לביא
משטרת ישראל דיווחה על מציאת גבר ללא רוח חיים בשטח פתוח סמוך ליער לביא. שוטרי מחוז צפון וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.קובי רוזן
ברק חוסיין אובמה הגיע למדינה האנטישמית - ושפך הכל: "היהודים לקחו אדמה לא שלהם"
נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה האשים את "היהודים" בגזילת אדמות, ואמר כי ישראל הגיעה לשפל מוסרי | את הדברים אמר באחת המדינות האנטישמיות ביותר בעולם (חדשות)כיכר השבת