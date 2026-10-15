שיא במספר סטודנטים לרפואה: 1,649 החלו ללמוד השנה

מבזקים נוספים
טראמפ חוזר בו: ההוצאה להורג לא תשודר בלייב - אך קרובי הקרבנות יוכלו לצפות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום בפוסט ברשת החברתית שלו כי ההוצאה להורג של החייל המחבל נידאל חסן לא תשודר בשידור חי, וביטל בכך החלטה מוקדמת של שר המלחמה פיט הגסת' | עם זאת, טראמפ אמר כי קרובי משפחות של הקורבנות יוכלו לקבל קישור לצפייה בהוצאה להורג אם יחפצו בכך | "מגיע להם לראות שהצדק נעשה", כתב טראמפ (חדשות)כיכר השבת
משלחות ממדינות מוסלמיות עזבו את פסגת סיק"א במהלך נאום הרצוג
משלחות מטורקיה, איראן, כווית ופקיסטן עזבו את אולם פסגת סיק"א בבאקו שבאזרביג'אן עם תחילת נאומו של הנשיא יצחק הרצוג. המשלחות נטשו את האירוע בעת שהנשיא הישראלי החל לדבר.קובי אטינגר
2 ילדים נפצעו בתאונת דרכים ברהט
שני ילדים נפגעו אחר הצהריים (16:07) מרכב ברהט. צוותי מד"א פינו לבית החולים סורוקה ילד בן 9 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, וילד בן 10 במצב בינוני עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
אובמה תקף את ישראל באירלנד: "לקחתם אדמות ואיבדתם את היתרון המוסרי"
נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה תקף את ישראל בנאום באירלנד. "אם הגישה של ישראל היא לעשות כל מה שנראה לה נחוץ, לקחת כל מה שהיא רוצה ולא לוותר לאף אחד על שום דבר, ייתכן שזה יעבוד בטווח הקצר. אבל אתם מאבדים את היתרון המוסרי שלכם", אמר. אובמה הוסיף: "העם היהודי סבל מדיכוי ומרצח במשך אלפי שנים וחיפש מקום מקלט, על כך אין עוררין. אבל גם על העובדה שהם לקחו אדמות מאנשים אחרים והרחיקו לכת במעשיהם אין עוררין. ואותם אנשים אמרו באופן מובן: זהו עוול, ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה".קובי אטינגר
סער חנך את שגרירות קולומביה בירושלים — חמאס מגנה
שר החוץ גדעון סער חנך היום את שגרירות קולומביה בירושלים. "זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים. מאז כניסתי לתפקיד, לפני פחות משנתיים, הוכפל מספר השגרירויות בירושלים", אמר סער. חמאס הגיב בגינוי חריף: "אנו מגנים בחריפות רבה את החלטת ממשלת קולומביה לפתוח שגרירות בירושלים הכבושה. אנו רואים בצעד זה פגיעה בוטה בזכויות עמנו הפלסטיני והפרה מפורשת של החוק הבינלאומי ושל החלטות האו"ם".קובי אטינגר
חמאס מגנה את פתיחת שגרירות קולומביה בירושלים
ארגון חמאס הוציא הודעה בה הוא מגנה בחריפות את החלטת ממשלת קולומביה לפתוח שגרירות בירושלים. לדברי הארגון, "אנו רואים בצעד זה פגיעה בוטה בזכויות עמנו הפלסטיני והפרה מפורשת של החוק הבינלאומי ושל החלטות האו"ם, השוללות כל שינוי במעמדה המשפטי של ירושלים."קובי אטינגר
2 פצועים בתאונת דרכים באשדוד
שני כלי רכב התנגשו אחר הצהריים (16:28) בשדרות אטלנטה באשדוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים אסותא גבר בן 23 במצב בינוני עם חבלות בראש ובחזה, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
נתניהו: הפצצנו מטרות בדמשק והפסקנו טבח בדרוזים בדרום סוריה
ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי ישראל תקפה מטרות בדמשק במהלך הטבח שביצעו כוחות אלג'ולאני בדרוזים בדרום סוריה. לדבריו, צה"ל הפציץ את משרד הביטחון בדמשק ויעד במתחם הארמון. נתניהו סיפר כי הרים טלפון לא-שרע בשיחה קצרה וחדה, ולאחר מכן הטבח בדרוזים נפסק.קובי אטינגר