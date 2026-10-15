מבצע מעצרי העריקים החרדים שתוכנן לשבוע הבא בוטל ברגע האחרון

מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות המוגדרים משתמטים ועריקים, שהיה אמור לצאת לפועל בשבוע הבא ולהימשך מספר ימים, בוטל ברגע האחרון ברקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות קשים בין צה"ל לבין משטרת ישראל.
שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר והתפרעויות, שלרוב מתפתחות בעת ניסיונות מעצר של עריקים ברחוב החרדי. אתמול הודיעה המשטרה לצה"ל כי המבצע לא ייצא לפועל.
לפי הדיווח ב-Ynet, גורמים בצבא טוענים כי הצעד הגיע לאחר שבמשטרה דרשו כי צה"ל הוא שיקצה כ-300 חיילי משטרה צבאית לצורך טיפול בהפרות הסדר – דרישה שלטענתם חורגת מסמכות הצבא, שכן שמירה על הסדר הציבורי במרחב האזרחי מופקדת בידי המשטרה.
מנגד, במשטרת ישראל הדפו את ההאשמות וטענו כי המשטרה מהווה גורם מסייע בלבד, בעוד האחריות הכוללת וההובלה של המעצרים מוטלות על כתפי הצבא.
הביטול הנוכחי מגיע לאחר שצה"ל כבר הודה בעבר כי נמנע מביצוע מבצעי מעצר של עריקים חרדים במהלך תקופת החגים בשל הרגישות המיוחדת. זאת, על אף שבמהלך החודשים האחרונים הבהירה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי על צה"ל לשוב ולבצע מבצעי אכיפה ומעצרים.
סוגיית המעטפת האבטחתית סביב המעצרים עולה שוב ושוב כסלע מחלוקת מרכזי, כאשר כל גוף מנסה להטיל את המשימה המורכבת על הגוף השני, ובינתיים התיאום בין הצדדים קורס ומביא לביטול הפעילויות.
144 מקרים ללא מעצר
לצד ביטול המבצעים היזומים, מנתוני המשטרה עולה תמונה מורכבת גם בנוגע לאכיפה האקראית בשטח. על פי הנוהל הקיים, כאשר שוטרים נתקלים כבדרך אגב במשתמט או עריק, על המשטרה הצבאית לשלוח נציג למקום בתוך חצי שעה כדי לבצע מעצר.
ואולם, מהנתונים עולה כי מתוך 144 מקרים שאירעו מאז חודש יולי האחרון, צה"ל לא שלח שוטר צבאי בטווח הזמנים המוגדר, והמשטרה נאלצה לשחרר את החשודים תוך מתן זימון לבקו"ם בלבד. ב-14 מקרים בלבד הגיעו נציגי המשטרה הצבאית והשלימו את המעצר, כאשר ברובם המכריע לא מדובר היה בעריקים מהמגזר החרדי.
מצה"ל נמסר כי "במסגרת חלוקת האחריות בין צה"ל למשטרת ישראל ביחס למעצרי עריקים ומשתמטים, האחריות של צה"ל היא לבצע את המעצר, והאחריות של המשטרה היא לשמור על הסדר הציבורי ולפזר הפרות סדר. המשנה ליועמ"שית הבהיר בדיון שהתקיים כי משימה זו נתונה למשטרת ישראל".
עוד נמסר מצה"ל כי "במהלך השבועות האחרונים נעצרו עשרות משתמטים ועריקים במעצרים יזומים ובמעברי הגבול אשר בוצעו על ידי המשטרה הצבאית, בנוסף למעצרים שהתבצעו יחד עם משטרת ישראל".
ממשטרת ישראל נמסר כי "מדובר במשימה שהינה באחריותה והובלתה של המשטרה הצבאית כשמשטרת ישראל הינו גורם מסייע והטיפול בנושא נותר ללא שינוי. כלקח מאירועים קודמים ולצורך העמידה במשימה, צה"ל נדרש להפעיל לטובת מבצע יזום כוחות בכמות שתיתן מענה מבצעי הולם לביצוע המעצרים".
עוד אמרו במשטרה כי "ככל שצה"ל יעמוד בדרישות המבצעיות, משטרת ישראל תצטרף למשימה ותיתן מענה למשימות ולאתגרים שנמצאים תחת אחריותה".