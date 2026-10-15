החות'ים שיגרו 8 טילים לעבר ארמון הנשיאות בעדן שבתימן

מכתב שנתפס ברצועה חושף: בנו בן ה-10 של מנהיג חמאס המחוסל כתב על געגועיו לאביו • לצד זאת הוא מספר כי בזמנו הפנוי הוא מכין כלי נשק מנייר וקרטון • "רוצה לאחוז בקלצ'ניקוב ולירות ביהודים" • צה"ל: "האידיאולוגיה הרצחנית משתקפת גם בחינוך ילדיו" • למכתב צורפו ציורי טנקים וטילים (צבא וביטחון)

ב. ניסני