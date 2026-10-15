 דלג לתוכן הראשי
בכירי הפרשנים בפאנל סוער | צפו

12 ימים לבחירות: חרם ההצבעה של גור, פצצת ה'פריימריז' של פרוש והמפץ בסקרים | אולפן ליל שישי

12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)

אל
אולפן ליל שישי
כיכר השבת |
20
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

בפתחו של הדיון באולפן, התמקדו חברי הפאנל בדרמה הגדולה שמסעירה את רחוב החרדי ואת מטה הבחירות של גוש הימין כולו: החשש הממשי מכך ש לא תשתתף בבחירות הקרובות, או שתבחר להביא לידי ביטוי את מחאתה באמצעות הצבעה למפלגת 'צבע שחור'.

הפרשנים ניתחו לעומק את משקעי העבר והטענות הקשות שנשמעות בתוככי גור כלפי השותפות מ'שלומי אמונים' ומ'דגל התורה'.

זאת, לצד הפרדוקס המודגש לפיו החרם והתסכול מגיעים בשעה שיו"ר הסיעה, ח"כ , כבר מובטח כמעט בוודאות בכנסת הבאה בכל קונסטלציה.

חברי הפאנל דנו בשאלה המרכזית שמרחפת מעל המערכת: האם מדובר באיתות אזהרה בלבד, והאם ברגע האחרון יורה כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א לחסידיו להתייצב בקפידה בקלפיות ולהצביע עבור 'יהדות התורה'.

"הדבר הכי טוב והכי חשוב": פצצת הפריימריז של מאיר פרוש

בהמשך השיחה עברו משתתפי הפאנל לעסוק באחד מהערבים הדרמטיים של השבוע, לאחר אמירתו המפתיעה והחריגה של ח"כ מאיר פרוש, שהצהיר בפומבי: "אני בעד פריימריז במפלגות החרדיות; זה הדבר הכי טוב והכי חשוב".

הפרשנים חלוקים בדעותיהם באשר לכוונות העומדות מאחורי ההתבטאות: האם מדובר בסיסמת בחירות מחושבת שנועדה למשוך קהלים ממורמרים, או שמא מדובר בהצהרת כוונות אסטרטגית שמשנה את כללי המשחק בפוליטיקה החרדית?

מעבר לכך, נדונה השאלה המורכבת האם הנהגת המגזר וגדולי ישראל יסכימו בכלל לפתוח את השורות ולתת אור ירוק למהלך דמוקרטי מסוג זה במפלגות החרדיות.

אפקט הילולת מרן והאיום מבית: במומנטום, אך מוטרדת

בחלקו השלישי של הפאנל הופנתה האלומה לקמפיין הבחירות של תנועת ש"ס, שעמדה השבוע בסימן שבוע הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. העלייה שנרשמה בסקר 'חדשות 12' העניקה רוח גבית משמעותית לפעילים בשטח והדגישה את כוחו של הזיכרון והמורשת של מרן כמנוע צמיחה אלקטורלי.

עם זאת, לצד המומנטום החיובי, הצביעו חברי הפאנל על האיום שממשיך להטריד את מטה ההסברה של ש"ס: מפלגת 'אחי', שממשיכה לאיים על הקצה הימני-מסורתי וצפויה בסבירות גבוהה לנגוס בנתח של אלפי קולות קריטיים שאמורים היו להגיע לפתק ש"ס.

התרסקות או פוטנציאל להפתעה? לאן צועדת 'הציבור החרדי'

בבחלקו החותם של הדיון ב'אולפן ליל שישי', ניתחו המשתתפים את מצבה המורכב של מפלגת 'הציבור החרדי', אשר חוותה צניחה והתרסקות מלאה בסקר 'חדשות 12' האחרון.

הפאנל דן בשאלה האם מדובר בסוף הדרך הפוליטית של הרשימה עוד בטרם נפתחו הקלפיות, או שמא מתחת לפני השטח קיים עדיין פוטנציאל רדום שיכול לגרוף עשרות אלפי קולות מקרב אלמנטים שונים במגזר החרדי ולהפתיע ברגע האמת.
ש"סיהדות התורהישי כהןמאיר פרושחסידות גוריצחק גולדקנופףהציבור החרדיאבי וידרמןאולפן ליל שישיבחירות 2026

עוד באולפן ליל שישי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר