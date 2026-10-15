בפתחו של הדיון באולפן, התמקדו חברי הפאנל בדרמה הגדולה שמסעירה את רחוב החרדי ואת מטה הבחירות של גוש הימין כולו: החשש הממשי מכך שחסידות גור לא תשתתף בבחירות הקרובות, או שתבחר להביא לידי ביטוי את מחאתה באמצעות הצבעה למפלגת 'צבע שחור'.

הפרשנים ניתחו לעומק את משקעי העבר והטענות הקשות שנשמעות בתוככי גור כלפי השותפות מ'שלומי אמונים' ומ'דגל התורה'.

זאת, לצד הפרדוקס המודגש לפיו החרם והתסכול מגיעים בשעה שיו"ר הסיעה, ח"כ יצחק גולדקנופף, כבר מובטח כמעט בוודאות בכנסת הבאה בכל קונסטלציה.

חברי הפאנל דנו בשאלה המרכזית שמרחפת מעל המערכת: האם מדובר באיתות אזהרה בלבד, והאם ברגע האחרון יורה כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א לחסידיו להתייצב בקפידה בקלפיות ולהצביע עבור 'יהדות התורה'.

"הדבר הכי טוב והכי חשוב": פצצת הפריימריז של מאיר פרוש

בהמשך השיחה עברו משתתפי הפאנל לעסוק באחד מהערבים הדרמטיים של השבוע, לאחר אמירתו המפתיעה והחריגה של ח"כ מאיר פרוש, שהצהיר בפומבי: "אני בעד פריימריז במפלגות החרדיות; זה הדבר הכי טוב והכי חשוב".

הפרשנים חלוקים בדעותיהם באשר לכוונות העומדות מאחורי ההתבטאות: האם מדובר בסיסמת בחירות מחושבת שנועדה למשוך קהלים ממורמרים, או שמא מדובר בהצהרת כוונות אסטרטגית שמשנה את כללי המשחק בפוליטיקה החרדית?

מעבר לכך, נדונה השאלה המורכבת האם הנהגת המגזר וגדולי ישראל יסכימו בכלל לפתוח את השורות ולתת אור ירוק למהלך דמוקרטי מסוג זה במפלגות החרדיות.

אפקט הילולת מרן והאיום מבית: ש"ס במומנטום, אך מוטרדת

בחלקו השלישי של הפאנל הופנתה האלומה לקמפיין הבחירות של תנועת ש"ס, שעמדה השבוע בסימן שבוע הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. העלייה שנרשמה בסקר 'חדשות 12' העניקה רוח גבית משמעותית לפעילים בשטח והדגישה את כוחו של הזיכרון והמורשת של מרן כמנוע צמיחה אלקטורלי.

עם זאת, לצד המומנטום החיובי, הצביעו חברי הפאנל על האיום שממשיך להטריד את מטה ההסברה של ש"ס: מפלגת 'אחי', שממשיכה לאיים על הקצה הימני-מסורתי וצפויה בסבירות גבוהה לנגוס בנתח של אלפי קולות קריטיים שאמורים היו להגיע לפתק ש"ס.

התרסקות או פוטנציאל להפתעה? לאן צועדת 'הציבור החרדי'

בבחלקו החותם של הדיון ב'אולפן ליל שישי', ניתחו המשתתפים את מצבה המורכב של מפלגת 'הציבור החרדי', אשר חוותה צניחה והתרסקות מלאה בסקר 'חדשות 12' האחרון.

הפאנל דן בשאלה האם מדובר בסוף הדרך הפוליטית של הרשימה עוד בטרם נפתחו הקלפיות, או שמא מתחת לפני השטח קיים עדיין פוטנציאל רדום שיכול לגרוף עשרות אלפי קולות מקרב אלמנטים שונים במגזר החרדי ולהפתיע ברגע האמת.