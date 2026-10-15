מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

בדרך לכנסת

אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, חושף את סיפורו האישי בפודקאסט 'כיכר FM'. בריאיון מרתק עם אלי גוטהלף, הוא משתף איך התמודד עם הבשורה על נפילת אחיו בקרב, ומה עבר עליו כשהשכול דפק בדלת פעם נוספת. פרץ הסביר מדוע בחר להצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט ומה הפתרון שלו לסוגיית גיוס החרדים. הראיון המלא זמין לצפיה כעת באתר כיכר-השבת

איזנקוט נגד דרעי

יו"ר ישר איזנקוט תקף את יו"ר ש"ס דרעי בעקבות הצהרת יו"ר ישראל ביתנו ליברמן שלא יתמוך בממשלת מיעוט וגם לא כממשלת מעבר זמנית. לדברי איזנקוט: "אסור להמשיך מצב מופרע שדרעי שולח חיילים למותם ונכדיו משתמטים". הליכוד פרסמה היום הודעת תגובה מזלזלת על הצהרת איזנקוט בגבול רצועת עזה כי יכריע את שלטון חמאס סופית בניגוד לנתניהו כשהודעת הליכוד תהתה איך יצליח איזנקוט לעשות זאת בלי אישור משותפיו עבאס וטיבי.

בעזה לא מרוצים

ארגון הטרור חמאס גינה בחריפות את החלטת ממשלת קולומביה לפתוח שגרירות בירושלים וטען כי מדובר בפגיעה בזכויות העם הפלסטיני ובהפרת החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם. ראשי חמאס שפרסמו את ההודעה כנראה אינם מודעים לכך שהפלסטינים עדיין לא מוגדרים כעם באו"ם והארגון לא מתחשב בהודעות מחאה של ארגוני טרור נגד מדינת ישראל.

שובו של ברק חוסיין

נשיא ארה"ב לשעבר, ברק חוסיין אובמה, תקף את ישראל וטען כי היא מאבדת את היתרון המוסרי שלה אם תמשיך לכבוש אדמות ולא לוותר לאף אחד על אף שעל. בנאום בכינוס אזרחי באירלנד הידועה בשנאתה המוצהרת לישראל הוסיף אובמה כי העם היהודי חיפש מקום מקלט לעצמו אך גרם עוול כשגזל אדמות מאחרים. יצוין שאובמה הוא נשיא ארה"ב לשעבר.

טראמפ מגלה רחמים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ההוצאה להורג של החייל המחבל נידאל חסן לא תשודר בשידור חי. עם זאת, קרובי משפחות הקורבנות יוכלו לצפות בהוצאה להורג אם ירצו בכך. טראמפ הדגיש כי "מגיע להם לראות שהצדק נעשה".

שיא רפואי ישראלי

מספר שיא של 1,649 סטודנטים החלו השנה את לימודי הרפואה בישראל, עלייה של כ-14% בהשוואה לשנה שעברה. הנתונים מצביעים על גידול משמעותי בביקוש ללימודי רפואה ביחס לשנים קודמות, עם צפי להמשך עלייה בשנים הקרובות. יש רופאים בישראל.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות וייתכנו גשמים מקומיים לפרקים ברוב האזורים.

תשקיף למחר דומה

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום ולשבוע זה. שבת שלום ולהשתמע".