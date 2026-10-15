דבריו של פרוש עם שמעון גולדברג | צפו 10 10 0:00 / 6:19 דבריו של פרוש עם שמעון גולדברג | צפו

ההיסטוריה הפוליטית של אגודת ישראל, המאבקים הפנימיים על ייצוג והצורך החיוני לתת מקום לכל קהילה – גם לקטנות שבהן – עמדו במרכזו של פודקאסט משותף של יו"ר סיעת שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש, ומי שנחשב לאיש החזק במפלגה שלו - מ"מ ראש עיריית בית שמש שמעון גולדברג.

במהלך השיחה, שהתנהלה בגילוי לב, העלה השר פרוש זיכרונות מימיה הראשונים של הפעילות הפוליטית בבית שמש. "אני זוכר שפעם היה לאגודת ישראל נציג אחד בעירייה, וזה היה פעם חצי קדנציה אגודה, חצי קדנציה גור", שיתף פרוש. "אבל כשמתחיל להיות צפוף, כמו ילדים שמוציאים מהבית... ניסינו כך וכך, ואנחנו כציבור כלל-חסידי אמרנו שצריכים לבחור נציגים". גולדברג חשף כי כניסתו לתפקיד התאפשרה בזכות פריימריז פנימיים שנערכו בין כלל הקהילות: "היה כעס גדול ווואקום מאוד גדול בבית שמש. ישבו כל ראשי הקהילות, ובסופו של דבר עשו פריימריז עם הצבעות ופתקים בקלפי של ועדת בחירות". פרוש ניצל את ההזדמנות כדי להסביר על השקפת עולמו בנוגע לפריימריז במפלגות חרדיות ואמר כי שיטת הפריימריז טובה ויש לה יתרון גדול, כשכיום הוא נאלץ להתמודד מול עשרות קהילות הדורשות מענה. סמוטריץ' ונתניהו ניצחו את היועמ"שית בבג"ץ: אושר המשך כהונתו של יהודה אליהו בני סולומון | 11:17 גולדברג השיב בתקיפות כי השיטה הזו היא "הדבר החשוב ביותר". לדבריו, "מה שמחייב נציג ציבור לעבוד בשביל כל הקהילות, ולא לייצג רק את האינטרסים שלו... זה באמת לתת ביטוי לכל קהילה קטנה. בבית שמש אין מישהו שיודע להוביל לבד או למלא לבד מנדטים, ולכן צריך לייצר את החיבורים האלה".

החלק השני בו פרוש מתייחס לנושא פריימריז במפלגות חרדיות 10 10 0:00 / 4:51 החלק השני בו פרוש מתייחס לנושא פריימריז במפלגות חרדיות

"העובדה שאתה מחויב לקהילה היא המבחן שלנו כנציגי ציבור", הוסיף גולדברג. "יש קהילות של 20-30 איש ויש להם בית כנסת? כן, והחוכמה היא לנהל את מארג האינטרסים של כולם כמו פאזל, בלי שאחד יבוא על חשבון השני".

גולדברג ופרוש המשיכו לדבר על נושאים פוליטיים אחרים, אך גולדברג חזר ושאל במהלך הפודקאסט: "שואלים הרבה אנשים את עצמם, מדוע אם השיטה של הפריימריז שהצליחה למשל מאוד בבית שמש, בסופו של דבר נבחרתי ואנחנו נבחרים מכוח הקהילות, פריימריז – למה לא עושים פריימריז ברמה ארצית?".

מאיר פרוש השיב: "אני חייב לומר לך שהייתי בתוך ועדת התקנון של אגודת ישראל. בשנת תשנ"ד היה חוק המפלגות, היו צריכים לעשות תקנון, אז היה אז חידוש... אבל בכל אופן, בתקנון של אגודת ישראל כתוב, שחברי הכנסת יכולים להיבחר או על ידי המרכז הארצי או המועצה הארצית, או שאפשר להסמיך את ההנהלה שתפעל בכוח של ועידה ארצית, או על ידי פריימריז".

"ואני ניהלתי פעם מאבק, ודאי שזה לא לגיל שלך, אבל ניהלתי מאבק פעם עם מודעות בעיתונות השבועית. 'המודיע' לא היה מכניס כאלו מודעות, אבל בשבועונים הייתי מכניס מודעות על פריימריז. אני חושב שזה הדבר הכי טוב והכי חשוב".

פרוש הרחיב במעלת השיטה של בחירות פנימיות ואמר: "כשאתה נבחר בפריימריז, אתה מרגיש הרבה יותר מחויב לאלה שבוחרים, כן? אתה אף פעם לא יודע, כל אחד אומר לך 'בחרתי בך, עזרתי לך'. אני חושב שבסוף, אם נרצה להמשיך ולהתקיים ולהיות תנועה תוססת ורעננית – נצטרך לעבור לשיטה הזו. אי אפשר להיות במצב הזה, שלפני 50 שנה היו בחירות פנימיות ואני מקבל את זה או את זה או את זה".

בהמשך עבר לתקוף את גור: "קח את הדוגמה שלפני חמש שנים, אני עוררתי את השאלה הזו: למה הסיעה המרכזית צריכה לקבל גם את המקום הראשון וגם את המקום החמישי? למה? אין להם ודאי גם לשיטתם יותר מאשר מנדט. וגם אם יש להם יותר מאשר מנדט, אז ברור שיש להם נציגי ציבור מוכשרים גם שיודעים לספק את הסחורה ומקבלים... למה אי אפשר לתת את התחושה לעוד קהילה? אז זה בא בטוב, אז זה היה צאנז".

השיחה מתרחשת על רקע המתיחות הפוליטית המתמשכת באגודת ישראל. לפני מספר שבועות פרוש התייחס בהרחבה למהלך הפיצול באגודת ישראל, כאשר הוא יחד עם בעלזא פרשו והקימו סיעה נפרדת - 'חומת תורת ישראל'. "מה שקרה עם הכספים זה מעשה שאסור לעשותו", אמר אז פרוש, "גם אם הייתי רוצה לשתוק על כך, ואני לא, הזעקה של הנציגים שלנו בשטח חייבה אותי לעשות מעשה".

בשבועות האחרונים התרחבה הדרמה הפוליטית כאשר חסידות ויז'ניץ מרכז חתמה על חבירה לציר משותף עם שלומי אמונים ובעלזא נגד חסידות גור, צעד משמעותי המשבש את מאזן הכוחות הפנימי במפלגה.