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וַיִּסְפְּדוּ מִסְפֵּד גָּדוֹל

בתוך ימי השלושים; גדולי ישראל הספדו את זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל

בהיכל ישיבת המקובלים 'השלום' התכנסו המונים לעצרת הספד והתעוררות בראשות הראשלצ"ים, אדמו"רים וראשי ישיבות, לזכרו של זקן המקובלים, הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל  | הרבנים הדגולים ספדו את האי גברא רבא יקירא, חסידא ופרישא | כמו כן פקדו בני המשפחה את קברו בבית העלמין בסנהדריה (חרדים) 

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

בתוך ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל, התכנסו המונים לעצרת התעוררות מרכזית לזכרו בהיכל ישיבתו, ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, בהשתתפות חכמי וגדולי ישראל.

בעצרת נשאו דברי הספד: הראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר; הגאון רבי יהודה כהן; הגאון רבי יצחק כהן; אחיו, הגאון רבי עזרא בצרי; האדמו"ר ממכנובקא בעלזא; הגאון רבי מסעוד אלחדד; אחיינו, הגאון רבי משה בצרי; הגאון רבי אפרים כהן; ובנו ממשיך דרכו, המקובל רבי יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום', ועוד רבנים וראשי ישיבות.

בעצרת השתתף גם האדמו"ר הגרי"מ מורגנשטרן מ'תורת חכם', לצד בניו, חתניו ותלמידיו שומעי לקחו. ההמונים צבאו על הפתחים ומילאו את היכל הישיבה מקצה אל קצה.

קודם לכן, פקדו בני המשפחה את קברו של המקובל זצ"ל בבית העלמין 'סנהדריה' בירושלים, שם העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט.

עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)
עצרת התעוררות לזכרו של הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל (צילום: ש.פ.ה.)

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עצרת מספדהרב דוד בצריישיבת השלום

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