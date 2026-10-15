בתוך ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל, התכנסו המונים לעצרת התעוררות מרכזית לזכרו בהיכל ישיבתו, ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, בהשתתפות חכמי וגדולי ישראל.

בעצרת נשאו דברי הספד: הראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר; הגאון רבי יהודה כהן; הגאון רבי יצחק כהן; אחיו, הגאון רבי עזרא בצרי; האדמו"ר ממכנובקא בעלזא; הגאון רבי מסעוד אלחדד; אחיינו, הגאון רבי משה בצרי; הגאון רבי אפרים כהן; ובנו ממשיך דרכו, המקובל רבי יצחק בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום', ועוד רבנים וראשי ישיבות.

בעצרת השתתף גם האדמו"ר הגרי"מ מורגנשטרן מ'תורת חכם', לצד בניו, חתניו ותלמידיו שומעי לקחו. ההמונים צבאו על הפתחים ומילאו את היכל הישיבה מקצה אל קצה.

קודם לכן, פקדו בני המשפחה את קברו של המקובל זצ"ל בבית העלמין 'סנהדריה' בירושלים, שם העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט.