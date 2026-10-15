נשיא המדינה יצחק הרצוג משתתף היום (חמישי) בפסגת CICA לשיתוף פעולה ולבניית אמון באסיה, המתקיימת בבאקו שבאזרבייג'ן, במפגש דיפלומטי חריג שבו נוכחים גם אמיר קטאר, נציג בכיר של איראן ושרי חוץ ממדינות מרכזיות באזור ובעולם.

אלא שהנוכחות הישראלית לא התקבלה באופן אחיד בקרב המשלחות: נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית עזבו את המליאה לפני נאומו של הרצוג. אמיר קטאר, השיח' תמים בן חמד א-ת'אני, נותר באולם.

לפי תוכנית ההושבה שפורסמה לקראת הפסגה, הרצוג והנציג האיראני צפויים לשבת באותו צד של השולחן, בהפרש של ארבעה מושבים בלבד. ביניהם שובצו ראש ממשלת קמבודיה, סגן נשיא וייטנאם ושרי החוץ של טורקיה ובחריין. אמיר קטאר יושב בצדו האחר של נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, המארח את המפגש, ואילו שרי החוץ של רוסיה וסין יושבים זה לצד זה.

בין המשתתפים בוועידה נמצאים גם שר החוץ הטורקי הקאן פידאן, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב, שר החוץ הסיני ונציגים בכירים מאיחוד האמירויות, מצרים ומדינות נוספות.

המסלול החריג של טיסת הרצוג

לצד המפגש הדיפלומטי, גם הדרך שבה הגיע הרצוג לבאקו מעוררת עניין. לפי דיווח באתר Middle East Eye, נשיא המדינה הגיע אתמול לאזרבייג'ן בטיסה מסחרית של חברת התעופה המקומית Azerbaijan Airlines, שעברה במרחב האווירי של טורקיה.

הדיווח מתייחס לאיסור הטורקי על מעבר מטוסים ממשלתיים ישראליים בשמי המדינה. עם זאת, האיסור אינו חל על טיסות אזרחיות לישראל וממנה, שעדיין רשאיות להשתמש במרחב האווירי הטורקי.

על פי נתוני Flightradar24 שהובאו בפרסום, טיסה J222 המריאה מתל אביב בשעה 11:35, חצתה את המרחב האווירי הטורקי ונחתה בבאקו. עוד צוין כי בתיעוד קבלת הפנים לנשיא נראה מטוס מדגם בואינג 787-8 של חברת התעופה האזרית, התואם לסוג המטוס שתועד בנתוני הטיסה. דובר מטעם בית הנשיא סירב להתייחס לפרטי הטיסה בשלב זה.

גורם טורקי המעורה בנושא אמר לאתר כי אזרבייג'ן לא עדכנה את אנקרה על כך שנשיא ישראל נמצא על סיפון המטוס.

אזרבייג'ן כמתווכת בין ישראל לטורקיה

הפסגה מתקיימת במדינה שכבר שימשה בעבר זירה למגעים בין ישראל לטורקיה. שתי המדינות קיימו באזרבייג'ן שיחות שנועדו ליצור ערוץ תיאום למניעת חיכוכים צבאיים בסוריה.

נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הסביר בעבר כי ארצו מקיימת יחסי ברית עם טורקיה לצד קשרי ידידות עם ישראל, וכי המתיחות בין שתי המדינות מעוררת דאגה בבאקו.