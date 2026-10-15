נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום בפוסט ברשת החברתית שלו כי ההוצאה להורג של החייל המחבל נידאל חסן לא תשודר בשידור חי, וביטל בכך החלטה מוקדמת של שר המלחמה פיט הגסת' | עם זאת, טראמפ אמר כי קרובי משפחות של הקורבנות יוכלו לקבל קישור לצפייה בהוצאה להורג אם יחפצו בכך | "מגיע להם לראות שהצדק נעשה", כתב טראמפ (חדשות)

כיכר השבת