בן 95 התמוטט ואיבד הכרה בעיר החרדית; פונה בהחייאה לבית חולים

הזמר והיוצר בר צברי חושף בריאיון מרגש על תהליך ההתחזקות שעובר בחודשים האחרונים • "לא חוויתי דבר כזה - הרגשתי כאילו מישהו עשה לי מסאז' למוח" • מההתנתקות מהטלפון בשבת ועד לשמירת שבת מלאה • "אתה מגיע לבית כנסת, אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך כלום בכיסים - זה מטורף" (אנשים)

איציק אוחנה