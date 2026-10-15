בן 95 התמוטט ואיבד הכרה בעיר החרדית; פונה בהחייאה לבית חולים

מבזקים נוספים
"לא חווייתי דבר כזה": הזמר והיוצר חשף מה גרם לו לשמור שבת
הזמר והיוצר בר צברי חושף בריאיון מרגש על תהליך ההתחזקות שעובר בחודשים האחרונים • "לא חוויתי דבר כזה - הרגשתי כאילו מישהו עשה לי מסאז' למוח" • מההתנתקות מהטלפון בשבת ועד לשמירת שבת מלאה • "אתה מגיע לבית כנסת, אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך כלום בכיסים - זה מטורף" (אנשים)איציק אוחנה
אירוע "חריג ונדיר": זו הסיבה שהובילה לפיצוץ המחריד במפעל אינטל
צוואר מכל תעשייתי עם 8 טון NF3 תחת לחץ גבוה התנתק פתאום • השחרור המיידי של הגז הוביל להתלקחות האש | הפרטים המלאים מהתחקיר (בארץ)מישאל לוי
רוכבת קורקינט בת 20 נפצעה בינוני בתאונה באור יהודה
צעירה כבת 20 שרכבה על קורקינט חשמלי נפצעה באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב ברחוב שמעון פרס באור יהודה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה והיא פונתה לבית החולים שיבא-תל השומר כשמצבה מוגדר בינוני.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חוששים מהפגנות? כך מבצע למעצר תלמידי ישיבות בוטל ברגע האחרון
צה"ל והמשטרה מאשימים זה את זה באחריות לאבטחת המעצרים של תלמידי הישיבות - והמבצע הנרחב שתוכנן לשבוע הבא בוטל | מחלוקת חריפה על שמירת הסדר הציבורי (חרדים)נחמן שטרנהרץ
טראמפ: הקצין הפלסטיני שרצח 13 אמריקאים יוצא להורג ללא שידור
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי נידאל מאלכ חסן, רב-סרן לשעבר בצבא האמריקאי ממוצא פלסטיני, יוצא להורג באמצעות כיתת יורים. חסן רצח 13 בני אדם, ביניהם חיילת בהריון ובנה שטרם נולד, ופצע 32 נוספים. טראמפ ציין כי שקל לשדר את ההוצאה להורג כגורם הרדעה, אך החליט שלא לעשות זאת בעקבות התנגדות רבים. משפחות הקורבנות יוכלו לצפות בהוצאה להורג אם ירצו.קובי אטינגר
החות'ים שיגרו 8 טילים לעבר ארמון הנשיאות בעדן שבתימן
החות'ים שיגרו 8 טילים לעבר ארמון הנשיאות של השלטון הלגיטימי בעיר עדן שבתימן. לפי רשת אלערביה, ראש ממשלת תימן ושרי ממשלתו לא נפגעו בתקיפה.קובי אטינגר
רוכב קטנוע בן 30 נפצע בינוני בתאונה בכביש 1 ליד מחלף ענבה
רוכב קטנוע כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב בכביש 1 סמוך למחלף ענבה. ראובן פלבינסקי, חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה, מסר כי הרוכב נחבל בגפיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני.קובי רוזן