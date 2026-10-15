לקראת תקיפה? המודיעין מזהה "צעדים צבאיים קיצונים" באיראן

מטוסי הקרב של ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב, סנטקום )

מערכות המודיעין במערב מזהות בימים האחרונים פעילות צבאית חריגה של איראן, על רקע מצוקה גוברת במדינה והעברת השרביט להנהגת מוג'תבא ח'אמנאי. בין ישראל לארצות הברית מתקיים תיאום הדוק ושיח תכוף בנוגע למהלכים אלה, אך הנשיא טראמפ טרם קיבל החלטה סופית באשר לאפשרות של תקיפה צבאית או מועדה. כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, של ירון אברהם, ההערכה היא כי הצעדים הקיצוניים של משטר האייתוללות נובעים מלחץ פנימי ומצוקה אסטרטגית גוברת. ראש הממשלה נתניהו הציג לנשיא ארה"ב את תמונת המצב והעדכונים הבלעדיים על הנעשה באיראן תחת הנהגתו של מוג'תבא ח'אמנאי. למרות הזיהוי של הצעדים החריגים, גורמים ביטחוניים בישראל ובארה"ב סבורים בשלב זה כי ההתפתחויות באיראן אינן מהוות "פצצה מתתקתקת" שמחייבת פעולה מיידית ודחופה שאינה סובלת דיחוי. עם זאת, התיאום בין שתי המדינות נמשך באופן צמוד. בישראל מבהירים כי במידה ותיושם תוכנית צבאית, היא אינה יכולה להתמקד ברכיב בודד – אלא חייבת לכלול פגיעה היקפית בתשתיות, מתקני אנרגיה, מערכי הטילים ותוכנית הגרעין. תפיסה זו הוצגה גם בפני הממשל האמריקני במסגרת השיח המתמשך. יו"ר הכנסת התייצב מול האירופאים - והתקבל במחיאות כפיים | תיעוד כיכר השבת | 17:34 דרמה בתחילת החתונה: אביו של החתן התמוטט ועבר החייאה באולם מישאל לוי | 19:51 התפתחות זו מתרחשת בשיאה של תקופה פוליטית מתוחה במיוחד: 12 ימים לבחירות הכלליות בישראל ו-19 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית. ציר הזמן הרגיש הזה עשוי להשפיע על קבלת ההחלטות בשתי הבירות.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

תוכניות תקיפה אמריקניות

במקביל, דיווחה רשת CNN כי צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה מקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, הכוללות שימוש אפשרי בפצצת ה-GBU-43/B – המוכרת בכינויה "אם כל הפצצות" (MOAB). הנשיא טראמפ הורה לצבא להכין חבילות תקיפה מגוונות נגד איראן, הכוללות פגיעה בתשתיות אנרגיה רבות ואתרי גרעין מרכזיים.

התוכניות מיועדות לביצוע אם יורה הנשיא לחדש את המתקפות, לפני או אחרי בחירות אמצע הקדנציה. גורם ביטחוני ציין כי הניסוח בתוכניות מתייחס לתקיפה שתבוצע "לפני הנסיגה האמריקנית מאזור האחריות של פיקוד המרכז (CENTCOM)".

אחד היעדים המרכזיים בתוכניות התקיפה הוא האתר הגרעיני המבוצר "הר המכוש". טראמפ אייר בחודשים האחרונים שוב ושוב לתקוף את האתר, שבו להערכת מודיעין ארה"ב וישראל מאחסנת טהרן רכיבים קריטיים של תוכנית הגרעין שלה. התוכניות שהוצגו קוראות במפורש לשימוש בפצצת ה-MOAB כדי להשמיד את המתקן.

( צבא ארה"ב / שאטרסטוק )

פצצת ה-GBU-43 היא פצצה אווירית עצומת ממדים, שנועדה לייצר גל הדף עוצמתי ולהשמיד מטרות בשטח נרחב. היא מכילה כ-8,500 קילוגרמים של חומר נפץ מסוג H6, ונחשבת לפצצה האווירית הגדולה ביותר שנבנתה עם מערכת הנחיה לוויינית. הפצצה פותחה בארצות הברית בשנת 2003, כחלק מהמאמצים ליצור נשק אווירי בעל עוצמת פיצוץ חריגה.

בנאום שנשא בעצרת בחירות במדינת אריזונה, פירט הנשיא האמריקני את הפגיעה הקשה שהנחיתו כוחות ארה"ב על צמרת השלטון האיראנית. "פגענו בהנהגה שלהם בצורה אנושה", טען טראמפ. "הדרג הראשון של המנהיגים חוסל, אז הם מינו דרג שני. כשרדפנו וחיסלנו גם את הדרג השני, הם עברו לדרג השלישי – שגם מחציתו כבר איננו".

בהתייחסו להמשך הלחימה בשטח, הבהיר הנשיא כי המערכה נמצאת בישורת האחרונה: "זה הולך להסתיים בקרוב מאוד". לצד ההערכה על סיום הלחימה, הסביר טראמפ מדוע הצעדים הצבאיים התקיפים היו מחויבי המציאות, והתריע מפני תרחיש שבו המשטר האיראני משיג יכולת גרעינית מבצעית.

טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

בזמן שעל פני השטח נמשכים המגעים הדיפלומטיים הלא רשמיים בין וושינגטון לטהרן, בצמרת השלטון האיראנית ממשיכים לנקוט בקו לוחמני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא להמשיך ולהגביר את ההיערכות לעימות צבאי ישיר מול ארצות הברית.

בנאום ששודר בטלוויזיה הממלכתית באיראן, התייחס קאליבאף לנסיון למנוע מתקפה אמריקנית נוספת, אך טען כי הדרך לכך עוברת דרך הפגנת כוח. "הם מפרים את כל מה שהם מבטיחים", אמר. לדבריו, המענה היחיד מול "אויב בריוני" הוא מוכנות ממשית ללחימה. "עלינו להילחם באמת ובאומץ בשדה הקרב", הצהיר.