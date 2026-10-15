נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שם סוף לסערה הציבורית והפוליטית סביב סוגיית שידור ההוצאה להורג של רב-סרן לשעבר נידאל מאליק חסן. בפוסט שפרסם, תקף טראמפ בחריפות את חסן, תיאר אותו כ"אדם רשע ובוגד", והודיע כי ההוצאה להורג תבוצע על ידי כיתת יורים כמתוכנן – אך ללא העברה בשידור חי.

כזכור, חסן, פסיכיאטר צבאי, ביצע בשנת 2009 את אחד מפיגועי הירי הקשים בתולדות הצבא האמריקני בבסיס פורט הוד שטקסס. בפיגוע נרצחו 13 בני אדם – בהם חיילת שהייתה בהריון מתקדם – ונפצעו קשה 32 נוספים.

בדבריו התייחס טראמפ גם לכשל המודיעיני המהדהד שקדם לאסון: "ה-FBI תחת ממשל ברק חוסיין אובמה יירט התקשרויות אלקטרוניות בין חסן לבין איש הדת התימני-אמריקני הרדיקלי אנוואר אל-עוולקי", כתב הנשיא. "חוקרי צוות המשימה קבעו אז כי האימיילים של חסן אינם מהווים איום – הערכה שמאוחר יותר הוגדרה ככשל מודיעיני מרכזי של ממשל אובמה".

ההחלטה אם לשדר את ההוצאה להורג עוררה בימים האחרונים דיון סוער בוושינגטון, לאחר שגורמים בממשל ובפנטגון העלו את הרעיון להעביר את ההוצאה להורג בשידור ישיר כצעד הרתעתי.

טראמפ הודה כי התלבט בסוגיה: "אני חושב ששידור ההוצאה להורג לעיני כל יכול היה לשמש כגורם מרתיע חזק בעבור העולם, שיראה כיצד אמריקה מתמודדת עם טרוריסטים וזבל כמו חסן". עם זאת, הנשיא הסביר את הנימוק מאחורי השורה התחתונה: "אנשים טובים ובעלי כוונות טובות רבים העדיפו שלא לצפות בו מת – לא בשידור חי ולא דרך שום אמצעי ויזואלי אחר".

ההוצאה להורג הצפויה ב-3 בדצמבר תהיה הראשונה שמבצע צבא ארה"ב מזה 65 שנה. אף שהאירוע לא ישודר לציבור הרחב, הנשיא הבהיר כי המשפחות השכולות יקבלו את הבמה שלהן: "ההוצאה להורג תוכל להיראות מקרוב ובאופן פרונטלי על ידי בני המשפחות המיידיות של הקורבנות, אם יבחרו בכך. מגיע להם לראות צדק נעשה".