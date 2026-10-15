פרטים חדשים שנחשפו בכתב האישום נגד עבדולרחמן אלפוזאן, מהנדס סעודי בן 35 שהועסק בחברת OpenAI, מצביעים על התנהלות חשודה לכאורה שקדמה למעצרו בחשד לניסיון להקליט בסתר שיחות בחברה.

לפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, המהנדס התעניין במועדי הפגישות ובזהות המשתתפים בחדר ישיבות ששימש לדיונים בנושאים טכנולוגיים, עסקיים ואסטרטגיים רגישים, ובהמשך פנה לצ'אטבוט בשאלות הנוגעות לבניית מכשיר הקלטה ולהפעלתו מרחוק. הפרשה נחשפה לאחר שב-30 בספטמבר איתרו אנשי החברה מכשיר הקלטה שהוסתר מאחורי טלוויזיה בחדר הישיבות. לפי התלונה הפלילית, המכשיר נעטף בנייר טואלט והוסתר באופן שנועד לכאורה למנוע את גילויו. בעקבות הממצא הוצבה במקום מצלמה, וב-5 באוקטובר תועד אלפוזאן כשהוא נכנס לחדר ונראה בודק את האזור שמאחורי הטלוויזיה.

מנכ״ל OpenAI סם אלטמן ( צילום: שאטרסטוק )

שאלות על פגישות חסויות ועל אפשרות להאזין להן

על פי המסמכים, בין 17 באוגוסט ל-16 בספטמבר השתמש אלפוזאן בכלי בינה מלאכותית לצורכי פרודוקטיביות כדי לברר פרטים על חדרי הישיבות של החברה ועל זמינותם. בין השאלות שיוחסו לו היו שאלות על המקומות שבהם נוהגים להיפגש שותפים חיצוניים עם עובדי OpenAI, וכן בקשה לרשימת הפגישות המתוכננות לאותו יום בחדר מסוים.

החוקרים טוענים כי בספטמבר נעשה שימוש גם בצ'אטבוט המקושר לחשבון של בת זוגו, שבאמצעותו נשאלו שאלות על אופן בנייתו והתקנתו של מכשיר הקלטה ועל האפשרות לגשת אליו מרחוק. המסמכים אינם מבהירים מה הייתה מטרתו הסופית של המהנדס, אם אכן ניסה להקליט שיחות, או למי התכוון להעביר מידע כלשהו.

חדר הישיבות שבו נמצא המכשיר שימש, לפי התלונה, לדיונים במידע טכני, מסחרי ואסטרטגי חסוי ביותר, וכן בנושאים הנוגעים לקשרי החברה עם ממשלות ולמערכות היחסים העסקיות שלה. עוד נטען כי לאלפוזאן לא הייתה הרשאה להשתתף בפגישות שהתקיימו בחדר או להיות מעורב בהן.

התיעוד ממצלמות האבטחה הוא אחד המרכיבים המרכזיים בחקירה: לפי כתב התלונה, אלפוזאן נראה בסמוך לחדר הישיבות בשמונה הזדמנויות שונות במהלך חודש ספטמבר. לאחר גילוי המכשיר הראשון, תיעדה אותו המצלמה כשהוא שב לחדר ומביט מאחורי הטלוויזיה, במקום שבו הותקן לכאורה מכשיר ההקלטה.

באותו יום, 5 באוקטובר, הוא גם הותיר תיק ללא השגחה בחדר אחר. אנשי האבטחה שבדקו את התיק מצאו בתוכו מכשיר הקלטה נוסף, שלפי המסמכים היה דומה למכשיר שהתגלה מאחורי הטלוויזיה. בתיק נמצאו גם ארנקו ותעודת הזהות שלו.

OpenAI מסרה ברשת X כי נעזרה במודלים של הבינה המלאכותית שפיתחה כדי להבין את טיב המכשיר ואת מקורו. לצד זאת, החברה הבהירה כי בשלב זה אין בידיה אינדיקציות לכך שהאיש ניגש באופן בלתי הולם למשקלי המודלים, לקוד המקור או לנתוני לקוחות, או שהוציא מידע כזה ממערכותיה.

אלפוזאן הועסק ב-OpenAI כמהנדס מאז יולי 2025, במשך כשנה בקירוב, עד לסיום העסקתו בעקבות הפרשה. לפי כתב התלונה, הוא למד בארצות הברית ומחזיק במעמד של תושב קבע חוקי במדינה מאז 2020.

ה-FBI עצר אותו ב-9 באוקטובר, והוא הופיע השבוע לראשונה בבית משפט פדרלי בקליפורניה. דיון שנועד להכריע אם יישאר במעצר במהלך ההליכים המשפטיים נקבע ל-19 באוקטובר. החקירה הפדרלית עדיין נמשכת.

עורך דינו, ויליאם פרניק, דחה את הרושם העולה מהחשדות וביקש להימנע מקביעת אשמה בטרם התבררו העובדות. לדבריו, אלפוזאן הגיע לארצות הברית לפני שנים כאדם צעיר עם חלומות לעתיד, והטענות נגדו אינן מתיישבות, לטענתו, עם אופיו. הוא הוסיף כי בכוונתו לבחון ביסודיות את הראיות שהממשלה תציג, כדי להבין מה התרחש בפועל, מי אחראי לכך ומה עשויות להיות הסיבות לאירועים.

עורך הדין הדגיש כי יש לראות באלפוזאן חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו, וכי המידע שפורסם עד כה מבטא האשמות ולא הכרעה שיפוטית.

אלפוזאן מואשם בשימוש או בניסיון להשתמש במכשיר לצורך יירוט שיחות בעל פה. אם יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עונש מרבי של חמש שנות מאסר וקנס של 250 אלף דולר. בשלב זה, לא פורסמה הכרעה בשאלת אשמתו, וגם מטרת ההקלטות לכאורה נותרה לא ברורה.