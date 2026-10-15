בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל, התקיים השבוע בבני ברק כינוס היסוד של ארגון "כתף לילד", הקם לחזק וללוות ילדים ובני נוער שהוריהם נפרדו.

בכינוס השתתפו הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב ב"ב; הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת עטרת שלמה; הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת ארחות תורה; הגה"צ המשפיע רבי חיים יוסף בידרמן מלעלוב ב"ב; האדמו"ר מפיטסבורג; והגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר, רב דחסידי באיאן ורב שכונת הסופרים. את הכינוס הנחה הרה"ג רבי מנחם שפירא, רב הארגון ורב ביהכ"נ בית ברוך.

את הרגע המטלטל ביותר במעמד סיפק הגרש"א שטרן, שפתח בפסוק "רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם" וחשף את כאבו האישי: "נהייתי יתום בגיל שש. ואז היתום היה אומלל שבאומללים. הצלקת עדיין נמצאת עד עכשיו".

היום, אמר, ליתומים יש ב"ה ארגונים רבים, "והבני גרושים הם גם כן במצב קשה. יש כאלה שמחביאים את הכאב שלהם ולא רוצים להופיע כמסכנים, ויש כאלה שזה פורץ החוצה". ולכן, "חובת השעה, רבותיי, להקים ארגון, לזהות את הכאב שלהם ולהצמיד להם חונכים שיבינו אותם". את דבריו חתם בתפילה שהשליחים יצליחו "למצוא את השפה הנכונה, איך לחזק את הלבבות הנשברים האלה".

הגר"ח פיינשטיין נתן את ברכתו והסכמתו: "אין ספק שזו מצווה רבה להידבק בדרכו של הקדוש ברוך הוא, רופא לשבורי לב. אלו לבבות שבורים, בתים שבורים".

האדמו"ר מפיטסבורג עמד על הכאב השקט: "ילדים יקרים אלו כלפי חוץ יראו ככל אחד אחר בכיתתם, אך בגמר יום הלימודים אין להם בית בנוי לתלפיות להיכן לשוב". הקמת הארגון, אמר, "תהיה ממש כמים קרים לנפש עייפה", ו"תחסוך הרבה עגמת נפש מההורים והמחנכים והנהלות המוסדות הק', כאשר יראו בטרם עת כל עניין הצריך עזרה".

הרה"צ ר' יהודה לייב קאפף, מנהל רוחני ת"ת כלל חסידי בית שמש והיועץ החינוכי של הארגון, סיפר כי התייתם מאביו, האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, בפתע פתאום בסעודת פורים, כשהיה בן שש עשרה. "התייתמתי כשזה עדיין לא היה פופולרי. מי שהדביק את הכתם על היתומים זו החברה, שהייתה שיפוטית". וכשגדולי הדור ואנשי המקצוע אומרים יחד שזה בסדר, "זה יחלחל, וזה יכול לחלחל אך ורק מלמעלה למטה".

כמנהל חיידר וכמשגיח בישיבה, הביא את קולם של הילדים: ילד בן שמונה אמר לו: "אבא שלי יסתדר, אמא שלי תסתדר. אם מישהו ישלם את המחיר, זה אני". ילד אחר שאל לקראת בר המצווה אם יוכל לתרום את כספי הפרסים שקיבל, כדי לעזור לאמו בהוצאות. "אמרו פה שילד בן שש נהיה בן עשר", אמר. "אני אומר: ילד בן שש נהיה זקן בן תשעים".

הרה"צ ר' מאיר לייפער, משגיח ישיבת טשערנאביל, סיפר על בחור בן להורים גרושים שאמר לו יום קודם: "בשיעור שלי לבד יש שמונה כאלה". רובם, לדבריו, אינם מוכנים לדבר על הנושא. "איך אפשר לעשות שיבינו שרוצים רק לטובתם, ושלא יפחדו להגיע?".

הרב דוד ברוורמן, שילווה את הארגון, סיפר כי ברוב המקרים של נערים שפורקים עול "יש סיפור משפחתי מאחורי הדברים". הוא תיאר בחור מפוניבז', בן להורים גרושים, שסירב לשמוע על שידוכים, עד שאברך תלמיד חכם אירח אותו כל שבת במשך שנה וחצי. "הוא ראה פתאום אבא ואמא שיש ביניהם אהבה ושלום". הבחור התחתן. "ילד צריך לדעת: יש לי כמו אבא, וזו הכתובת שלי. במקום לבנות בית חולים ליד הגשר, בואו נתקן את הגשר".

בכינוס השתתפו אישי ציבור בכירים העומדים לעזרת הארגון אשר בשלב הראשון יקים מערך חונכים שייתן מענה לילדים פעם בשבוע, בליווי מקצועי, רגשי וחינוכי. החונכים יעברו הכשרה, וכן הרצאות והדרכות מדי חודש, כדי שיוכלו להיות לעזר לילדים ולמלא את המקום החסר להם.