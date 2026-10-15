גבר כבן 30 נפצע הערב (18:20) באום אל פאחם והובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם חבלת ראש.

קובי רוזן