כלל בחורי הישיבה הגדולה של ערלוי התכנסו בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת קטמון בירושלים, למעמד הבחינות השנתית המרכזי במסגרת ארגון 'תלמודו בידו' | במהלך המבחן הופיע בהדרו האדמו"ר מערלוי, אשר סייר בין השורות, עמד מקרוב אחרהבקיאותם העצומה של התלמידים, ולאחר מכן נשא מדברות קודשו, דברי חיזוק והדרכה להמשך הדרך (עולם הישיבות - חסידים)

חיים רוזנבוים