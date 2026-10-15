שני פצועים בינוני באירוע אלימות בשפרעם

מבזקים נוספים
התפרעות אלימה במזרח ירושלים על רקע סכסוך בין משפחות
כוחות משטרה פועלים להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות התפרעות אלימה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות. במהלך האירוע הוצתו בית מגורים ורכב, וכוחות כיבוי פועלים במקום. בשלב זה לא דווח על נפגעים. שוטרי תחנת עוז ולוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בזירה למניעת הסלמה ולאיתור המעורבים.קובי רוזן
אלוף במיל' חיים נדל, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, הלך לעולמו
צה"ל הודיע על פטירתו של אלוף במיל' חיים נדל, ששירת בתפקידו האחרון כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. הרמטכ"ל, פורום מטכ"ל, מפקדי צה"ל וחייליו מרכינים ראש.ב. ניסני
3 פצועים בתאונה בין טרקטור לרכב סמוך לעידן
גבר בן 44 נפצע בינוני ושני נפגעים נוספים נפצעו קל הערב (19:39) בתאונת דרכים בין טרקטור לרכב פרטי סמוך לעידן. צוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצוע הבינוני במסוק לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
ילד בן 10 נפגע מרכב באור יהודה - מצבו בינוני
הולך רגל כבן 10 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב ניצן באור יהודה. חובשי איחוד הצלה שמואל שרעבי, הדר ציפורי ואבי יוסופוב העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה בשל חבלה בראשו. הילד פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
טלי גוטליב במתקפה על נתניהו: "אתה אוהב אנשים כנועים מרכיני ראש"
חברת הכנסת תוקפת את ראש הממשלה בחריפות • "השר שעשה רפורמה אדירה בבתי הסוהר אותו אתה רוצה לדחוק?" | המתקפה על רקע דרישת בן גביר לתיק הביטחון (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
תיעודים נדירים מסלונים; שמחת הברית לנין האדמו"ר
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סלונים בירושלים, נחגגה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי ברוך ברזובסקי, בן לבנו הרב משה אברהם ברזובסקי, חתן האדמו"ר מקוזמיר | הצלם י. פריד מגיש תיעודים נדירים מתוך היכלה של חסידות סלונים, מקום שבו בדרך כלל קשה עד מאוד לתעד שמחות ואירועים (חסידים)חיים רוזנבוים
שלא יפרקו עול; גדולי ישראל התכנסו בבני ברק למען ילדים מהורים גרושים
בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות, התקיים בבני ברק כינוס היסוד לארגון עבור ילדים מהורים גרושים • גדולי ישראל זעקו את כאבם של הילדים המתמודדים עם הפירוד בבתים, והאצילו ברכותיהם לכל העוסקים במלאכת הקודש (חרדים)חיים רוזנבוים
סקר זמן ישראל: 54 מנדטים לגוש השינוי מול 49 לגוש נתניהו
סקר חדש של זמן ישראל ויוסי טאטיקה מעניק לגוש השינוי 54 מנדטים, לעומת 49 מנדטים לגוש נתניהו.כיכר השבת