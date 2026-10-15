שני פצועים בינוני באירוע אלימות בשפרעם

כוחות משטרה פועלים להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות התפרעות אלימה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות. במהלך האירוע הוצתו בית מגורים ורכב, וכוחות כיבוי פועלים במקום. בשלב זה לא דווח על נפגעים. שוטרי תחנת עוז ולוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בזירה למניעת הסלמה ולאיתור המעורבים.

קובי רוזן