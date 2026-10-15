התפרעות אלימה במזרח ירושלים על רקע סכסוך בין משפחות

גבר בן 44 נפצע בינוני ושני נפגעים נוספים נפצעו קל הערב (19:39) בתאונת דרכים בין טרקטור לרכב פרטי סמוך לעידן. צוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצוע הבינוני במסוק לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.

קובי רוזן