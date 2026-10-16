ליברמן מאשים את איזנקוט בתכנון קואליציה עם נתניהו

יו"ר ישראל ביתנו פרסם פוסט חריף נגד שותפו לגוש • "שותה קולות בתוך הגוש כדי להגיע לעמדת כוח מול הליכוד" | "הפטור מגיוס לא יבוטל - מה שהיה הוא שיהיה" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי