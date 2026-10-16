ליברמן בכנס בחירות ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )

יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, פרסם היום (שישי) פוסט תקיף במיוחד נגד שותפו לגוש, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, בו הוא מאשים אותו בתכנון לחבור לבנימין נתניהו לאחר הבחירות. תחת הכותרת "גדי איזנקוט - בני גנץ 2", שוטח ליברמן שורה של טענות על התנהלותו הפוליטית של איזנקוט, מזהיר מפני כניעתו לחרדים ולמפלגות הערביות, וטוען כי חוסר ניסיונו הפוליטי עלול להוביל להצלת שלטון נתניהו.

המתקפה מגיעה פחות משבועיים לפני פתיחת הקלפיות, על רקע סקרים המעניקים למפלגת "ישר!" בהובלת איזנקוט 26 מנדטים - שיא חדש שמגיע על חשבון שותפיו הפוטנציאליים לגוש, ביניהם ישראל ביתנו שיורדת ל-9 מנדטים. "שותה קולות בתוך הגוש כדי להגיע לעמדת כוח מול הליכוד" בראשית דבריו, תוקף ליברמן את האסטרטגיה של איזנקוט במערכת הבחירות. לטענתו, קמפיין "המפלגה הגדולה" שהוא מנהל "לא נועד להעביר קול אחד מגוש המשתמטים לגוש המשרתים, אלא נועד לשתות קולות בתוך הגוש עצמו". ליברמן מציין כי מהלך זה "מנוגד לחלוטין להסכמות בין ראשי הגוש במפגש האחרון ב-26.9, פוגע באחדות השורות ומעלה שאלה אחת פשוטה: מה עומד מאחורי המהלך הזה?". "יותר שווה להיות מחבל": נציג בעלזא משווה את מצב החרדים לשואה יוני גבאי | 08:04 הסוקר שלמה פילבר חוזה: "גוש הימין ינצח בבחירות עם 61-64 מנדטים" יוני גבאי | 09:35 ליברמן מספק את הפרשנות שלו למהלכיו של איזנקוט ומצהיר כי "ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת. גדי איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו". הוא מוסיף ומציין כי האותות לכך כבר נמצאים בשטח: "כשאני שומע את השר מיקי זוהר מדבר על אפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, קורא את הפרסומים על יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ושומע את התדרוכים מהבית הלבן, הדברים מתחילים להתחבר".

גדי איזנקוט ( צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

חזית נוספת שפותח ליברמן מול איזנקוט נוגעת לסוגיית השוויון בנטל וגיוס החרדים. לדברי יו"ר ישראל ביתנו, "העמדות של אנשי איזנקוט בסוגיות הגיוס והחוקה מחזקות את החשש". הוא מזכיר כי "בעבר איזנקוט כבר הגדיר את ש"ס כ'מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים מאוד'", וטוען כי מתווה הגיוס של איזנקוט כולל דיחוי של עד 3% ממחזור הגיוס והקמת מנהלת ייעודית.

"המשמעות של זה שמה שהיה הוא שיהיה - הפטור מגיוס לצה"ל לא יבוטל", קובע ליברמן. בהקשר זה, הוא מבדל את מפלגתו ומדגיש: "ישראל ביתנו לעומת זאת, מאוד עקבית בנושא הזה הרבה לפני שאיזנקוט חלם להיכנס לפוליטיקה. גיוס לכולם וחוקה לישראל אינם סיסמת בחירות מבחינתנו. כבר ב-2019 סירבנו להצטרף לקואליציה, למרות לחצים ופיתויים, בגלל חוק הגיוס. אנחנו לא משנים את העקרונות שלנו לפי הסקרים ולא מתאימים אותם לצורכי משא ומתן קואליציוני".

ליברמן מנצל את הבמה כדי להבהיר שוב את התנגדותו הנחרצת לכל שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, תוך שהוא מזכיר התבטאויות של חברי כנסת מכהנים. "מאז טבח 7 באוקטובר חזרתי והבהרתי: ישראל ביתנו לא תשב בקואליציה שתלויה ברע"ם או במשותפת - לא בתמיכה ישירה ולא בתמיכה עקיפה".

ליברמן מזכיר כי ח"כ עופר כסיף חתם על תמיכה בתביעה נגד ישראל בהאג, וכי ח"כ יאסר חוג'יראת מרע"ם אמר בראיון לאחרונה כי חמאס הוא "ארגון שחלק ממנו הוא ארגון של צדקה". על כך פוסק ליברמן: "מי שרוצה להקים ממשלה ולהסתמך על כסיף וחוג'יראת - שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם".

לקראת סיום דבריו, מסכם ליברמן את התרחיש הפוליטי אליו מכוון איזנקוט לראייתו: "המסקנה שלי מההתנהלות של איזנקוט היא שהוא חותר להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי, ומשאיר את האפשרות של ממשלת מיעוט על השולחן כאמצעי לחץ על נתניהו כדי להיות ראשון ברוטציה".

ליברמן תוקף אישית וכותב: "אני רואה כאן הרבה יותר אמביציה אישית מרצון אמיתי לתקן את העוולות של ממשלת המשתמטים". הוא אף עוקץ את חוסר ניסיונו הפוליטי של איזנקוט ומשווה אותו לרמטכ"לים אחרים: "חוסר הניסיון הפוליטי של גדי מזכיר תופעה שכבר ראינו בעבר אצל רמטכ"לים שנכנסו לפוליטיקה. מיגאל ידין, דרך אהוד ברק ועד בני גנץ - דרגות וניסיון צבאי אינם תחליף לניסיון פוליטי".

לסיום, קורא ליברמן לבוחרים להעניק רוב מוצק לגוש המשרתים, כדי למנוע מאיזנקוט "להציל את נתניהו בפעם השנייה" וכדי "להחליף את הממשלה הגרועה בתולדות מדינת ישראל".