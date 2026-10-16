חקירה פדרלית נגד אילהאן עומאר: האם תגורש מארה"ב?

חברת הקונגרס אילהאן עומאר ( צילום: מאת Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States )

חקירה פדרלית מתרחבת נגד חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהאן עומאר ממינסוטה מעוררת סערה בארצות הברית, כאשר גורמים המעורבים בפרטים מסרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי החקירה עשויה להוביל לשלילת אזרחותה האמריקנית ולגירושה מהמדינה. הפשיטה שנערכה על ביתה בוושינגטון ב-12 באוקטובר היא חלק מחקירה מקיפה הבוחנת חשדות להצהרות כוזבות במסמכי הגירה שהוגשו בשנות ה-90.

סוכני מחלקת חקירות ביטחון המולדת ערכו את החיפוש בביתה של עומאר בשעות הבוקר המוקדמות, במסגרת צו שיפוטי שהוצא על ידי בית משפט פדרלי. על פי הדיווחים, החקירה מתמקדת בשאלה האם עומאר, ילידת סומליה, או קרובי משפחתה מסרו מידע כוזב עם כניסתם לארצות הברית כפליטים באמצע שנות ה-90, או במהלך התהליך לקבלת אזרחות אמריקנית. צו החיפוש החסוי שהוצא לפשיטה ציין קשירת קשר, הצהרות כוזבות במסמכי הגירה והונאת הגירה כפשעים פוטנציאליים הנחקרים. במהלך החיפוש החרימו הסוכנים את הטלפון הסלולרי האישי של עומאר, ותובעים פדרליים הוציאו יותר מתריסר צווי זימון, כולל לפחות לאחד מקרובי משפחתה. אחד המקורות המעורבים בחקירה ציין כי מטרה אפשרית של החקירה עשויה להיות שלילת אזרחותה האמריקנית של עומאר וגירושה, רעיון שהועלה על ידי הממשל הנוכחי. הצווים קשורים לפעילות חבר מושבעים גדול פדרלי במינסוטה, המדינה שאותה מייצגת עומאר בבית הנבחרים. המאבטחים של טראמפ חשבו שיש איום - וכמעט שלפו נשקים מול המצלמות כיכר השבת | 15.10.26 חברת הקונגרס הכחישה בתוקף כל עוולה בנוגע למעמד ההגירה שלה או למסמכיה. היא תיארה את הפשיטה הפתאומית כפעולה ישירה של "הפחדה פוליטית", והדגישה את ההתמקדות בחברת קונגרס מהשמאל בדיוק שלושה שבועות לפני בחירות שבהן היא מתמודדת על שמירת כיסאה.

הסוכנים בפתח ביתה של אילהאן עומאר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42 הסוכנים בפתח ביתה של אילהאן עומאר ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד שהמחלקה לביטחון המולדת הפנתה את כל השאלות למשרד המשפטים, דובר מטעם משרד המשפטים סירב להגיב על פרטי החקירה המתנהלת. עם זאת, הדובר פרסם הצהרה רשמית שבה קבע כי אזרחות אמריקנית "חייבת להיות מושגת באופן חוקי וביושר", והוסיף כי הממשל יחקור כל מקרה שבו העובדות תומכות בשלילת אזרחות.

בכירי הגירה לשעבר ציינו בפומבי כי חקירות לשלילת אזרחות הן נדירות מבחינה היסטורית וכמעט אף פעם אינן כוללות צווי חיפוש, שכן הממשל בדרך כלל כבר מחזיק בכל רשומות ההגירה הרלוונטיות. קרי דויל, לשעבר סגנית היועץ המשפטי במחלקה לביטחון המולדת, הסבירה: "רוב מקרי שלילת האזרחות שעסקנו בהם היו קשורים להפרות חמורות מאוד של זכויות אדם בינלאומיות, או לפשעים חמורים מאוד, כגון פושעי מלחמה נאצים".

העיתוי ואופי החקירה עוררו ביקורת נוקבת, שכן משרד המשפטים נמנע באופן מסורתי מפעולות חקירה גלויות נגד דמויות פוליטיות בתוך שישים ימים לפני בחירות. הנשיא דונלד טראמפ תקף לעיתים קרובות את מוצאה ואת אמונתה המוסלמית של עומאר. כאשר נשאל על ידי הניו יורק טיימס בינואר האם הוא חושב שהיא צריכה לאבד את אזרחותה, השיב טראמפ: "אה, בהחלט".

גם השר לביטחון המולדת, מארקוויין מולין, רמז לאחרונה על אפשרות של גירוש, כשאמר לפודקאסטר שייתכן והייתה "פעילות בלתי חוקית כלשהי כדי שהם יגיעו לארצות הברית מלכתחילה". בעוד שקואליציה של ארגוני חדשות פועלת לחשיפת רשומות החיפוש, המקרה חסר התקדים ממשיך לעורר שאלות משפטיות וחוקתיות משמעותיות בנוגע לשימוש פוליטי במערכת המשפט וההגנות הניתנות לחברי קונגרס מכהנים.

מימין ממהלך הפשיטה, משמאל אילהאן עומאר ( צילום: שאטרסטוק )

החקירה מתנהלת בשיתוף היחידה לחקירות ביטחון המולדת, משרד התובע הפדרלי במיניאפוליס ומשרד המשפטים האמריקני. לפי אחד הגורמים המצוטטים בדיווחים, החוקרים מסתמכים על מידע שמסרו חושפי שחיתויות. בשלב זה לא פורסמו כתבי אישום בפרשה, והחקירה טרם הסתיימה.