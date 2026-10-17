נער בן 17 נפצע קשה באירוע אלימות באשקלון

מבזקים נוספים
שני צעירים נפצעו בתאונה עצמית במגדל
נהג ונוסע בני 16-17 נפצעו באורח בינוני וקל בתאונה עצמית ברחוב הרותם במגדל. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
הולך רגל בן 22 נהרג בתאונה בכביש 443
הולך רגל כבן 22 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר. חובשי איחוד הצלה ארי פילצ'יק, אבי לוי וארי נוסבוים דיווחו כי מדובר בהולך רגל שנפגע מרכב. מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן
תאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בפתח תקווה - שני פצועים קל
תאונת דרכים בין רכב לרוכב קורקינט חשמלי אירעה ברחוב בזל בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשני נפגעים שנפצעו באורח קל.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני במחסום שועפאט בירושלים
צעיר בן 19 נפצע הערב (22:29) במצב בינוני עם פציעות חודרות סמוך למחסום שועפאט בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
שני צעירים נפצעו בינוני באירוע אלימות באשקלון
שני צעירים כבני 20 נפצעו במצב בינוני באירוע אלימות ברחוב הרצל באשקלון. חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, ושניהם פונו לבית חולים. אחד מהם פונה באמבולנס של איחוד הצלה.קובי רוזן
הולך רגל נהרג בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר
גבר פלסטיני בן 21 נהרג הלילה (23:05) לאחר שנפגע מרכב בכביש 443 סמוך למחסום עופר. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו לאחר שמצאו אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שגריר ארה"ב האקבי: תקיפת צלמת העיתונות היא מעשה טרור
שגריר ארה"ב בירושלים מייק האקבי הצהיר כי תקיפת צלמת העיתונות אתמול היא מעשה טרור. לדבריו, מי שביצע את התקיפה צריך לשבת שנים בכלא.כיכר השבת
שגריר ארה"ב בישראל נגד תקיפת העיתונאית ביו"ש: "מעשה טרור מתועב"
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הוציא הודעה חריפה נגד התקיפה שארעה נגד היידי לוין, צלמת עיתונות של ה"וושינגטון פוסט" | "מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים" (בארץ)אריה רוזן