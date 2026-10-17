צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני במחסום שועפאט בירושלים

הראשל"צ הרב יצחק יוסף יצא במתקפה נגד מפלגות השמאל לקראת הבחירות | "אם השמאל יעלה, אוי ואבוי מה שיהיה. נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית (בשבת), איזה דברים מתכננים", אמר בין השאר (חרדים)

משה בשן