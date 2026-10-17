שני צעירים נפצעו בינוני באירוע אלימות באשקלון

מבזקים נוספים
הולך רגל בן 22 נהרג בתאונה בכביש 443
הולך רגל כבן 22 נהרג הלילה בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר. חובשי איחוד הצלה ארי פילצ'יק, אבי לוי וארי נוסבוים דיווחו כי מדובר בהולך רגל שנפגע מרכב. מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן
תאונה בין רכב לקורקינט חשמלי בפתח תקווה - שני פצועים קל
תאונת דרכים בין רכב לרוכב קורקינט חשמלי אירעה ברחוב בזל בפתח תקווה. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשני נפגעים שנפצעו באורח קל.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני במחסום שועפאט בירושלים
צעיר בן 19 נפצע הערב (22:29) במצב בינוני עם פציעות חודרות סמוך למחסום שועפאט בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
הולך רגל נהרג בתאונת דרכים בכביש 443 סמוך למחסום עופר
גבר פלסטיני בן 21 נהרג הלילה (23:05) לאחר שנפגע מרכב בכביש 443 סמוך למחסום עופר. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו לאחר שמצאו אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שגריר ארה"ב האקבי: תקיפת צלמת העיתונות היא מעשה טרור
שגריר ארה"ב בירושלים מייק האקבי הצהיר כי תקיפת צלמת העיתונות אתמול היא מעשה טרור. לדבריו, מי שביצע את התקיפה צריך לשבת שנים בכלא.כיכר השבת
שגריר ארה"ב בישראל נגד תקיפת העיתונאית ביו"ש: "מעשה טרור מתועב"
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הוציא הודעה חריפה נגד התקיפה שארעה נגד היידי לוין, צלמת עיתונות של ה"וושינגטון פוסט" | "מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים" (בארץ)אריה רוזן
הראשל"צ הרב יצחק יוסף במתקפה על השמאל: "פיקוח נפש רוחני" | צפו
הראשל"צ הרב יצחק יוסף יצא במתקפה נגד מפלגות השמאל לקראת הבחירות | "אם השמאל יעלה, אוי ואבוי מה שיהיה. נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית (בשבת), איזה דברים מתכננים", אמר בין השאר (חרדים)משה בשן
המחאות יוצאות משליטה: בניין עירייה היסטורי הועלה באש וקרס | צפו
המהומות במחאה על יוקר המחיה ממשיכות להתפשט ברחבי צרפת: רעולי פנים פרצו לבניין העירייה ההיסטורי בלימוז' והציתו אותו | כוחות הכיבוי נאבקו בלהבות, אך חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו (בעולם)כיכר השבת