פעילי חמאס מתו לאחר שנה וחצי במנהרות רפיח

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ינון מגל אמר על איזנקוט - "קוף מרוקאי" והצית סערת ענק - גם בתוך הליכוד
מגיש ערוץ 14 ספג ביקורת חריפה מהליכוד והאופוזיציה • זיו אגמון עוקץ: "אני הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש" | הסערה שמנערת את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע החנות המותגים לא נבזזה?
בזמן שבעלי עסקים בפריז חוששים מביזה, תיעוד של אנשי אבטחה בפתח חנות הדגל של דיור עורר אלפי תגובות, החל משבחים על ההחלטה ועד ספקות לגבי היכולת לעצור המון מתפרעים (חדשות בעולם)דני שפיץ
אזרחים פינו באלימות את המפגינים החרדים; המשטרה משתמשת ברימוני הלם
בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים למחאה בהפתעה | עשרות מפגינים חוסמים את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה | המאחה על על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה | צפו (חרדים)קובי ישראל
מהומות אלימות באיטליה במחאה על יוקר המחיה
מהומות אלימות פרצו ברחבי איטליה במחאה על יוקר המחיה, שכר נמוך ומחירי דלק גבוהים. כיכר הדומו במילאנו, האטרקציה התיירותית המפורסמת ביותר בעיר, הפכה לשדה קרב. מדווח גם על מקרי ביזה. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני קראה לאופוזיציה לגנות את האלימות.קובי אטינגר
אישה בת 40 ננשכה על ידי כלב בעפולה ופונתה במצב בינוני
אישה כבת 40 ננשכה על ידי כלב ברחוב הרצל בעפולה בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק במצב בינוני, עם חבלות בגופה.קובי רוזן
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב ברחוב משה דיין בירושלים בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
הולך רגל נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע הבוקר (05:55) מרכב ברחוב משה דיין בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיים. מצבו הוגדר כבינוני.קובי רוזן
10 חשודים נעצרו ועוכבו בחקירת רצח נער בן 17 באשקלון
משטרת ישראל עצרה שני חשודים ועיכבה שמונה נוספים לחקירה בחשד למעורבות ברצח נער בן 17 באשקלון. הקטין נדקר למוות בלילה האחרון ומותו נקבע בבית החולים. מהחקירה הראשונית עולה כי הדקירה התרחשה על רקע סכסוך פלילי בין גורמים עבריינים. באירוע נפצע גם אדם נוסף. מפקד מחוז דרום הטיל את החקירה על היחידה המרכזית במחוז לכיש והחקירה נמשכת.קובי רוזן