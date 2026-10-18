פעילי חמאס מתו לאחר שנה וחצי במנהרות רפיח

משטרת ישראל עצרה שני חשודים ועיכבה שמונה נוספים לחקירה בחשד למעורבות ברצח נער בן 17 באשקלון. הקטין נדקר למוות בלילה האחרון ומותו נקבע בבית החולים. מהחקירה הראשונית עולה כי הדקירה התרחשה על רקע סכסוך פלילי בין גורמים עבריינים. באירוע נפצע גם אדם נוסף. מפקד מחוז דרום הטיל את החקירה על היחידה המרכזית במחוז לכיש והחקירה נמשכת.

קובי רוזן