רוכב אופניים חשמליים נפצע בינוני בתאונה בחולון

מבזקים נוספים
בהשתתפות רבני סאטמר מכל הפלגים: החגיגה שאיחדה את החצרות בירושלים
אל היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בירושלים הוכנס ספר תורה, נדבת לבו של הרה"ח ר' שמעון שמחון לעילוי נשמת רעייתו ע"ה | בחגיגה המרוממת השתתפו כלל רבני סאטמר מכל החצרות, וכן האדמו"רים מרחמסטריווקא, סקולען, מבקשי אמונה, הגר"ש אלתר, ועוד | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)חיים רוזנבוים
הרוצח שדקר את האברך לעיני בנו בכולל בבני ברק לא ייכנס לכלא
הופסקו ההליכים המשפטיים נגד רוצח האברך ישי פור ז"ל • חוות דעת פסיכיאטרית קבעה שביצע את המעשה במצב פסיכוטי | צו אשפוז בכפייה למשך 25 שנים (חדשות משפט)דניאל הרץ
קשה לצפייה: חייל אמריקאי נהרג בתאונת רפלינג מזעזעת לפני משחק כדורגל - מול אלפי צופים
חייל מחיל האוויר האמריקאי נפל מגובה של כ-50 מטר במהלך טקס קדם-משחק | החייל התרסק על המגרש מול אלפי צופים | מותו נקבע בבית החולים כעבור שעות (בעולם)כיכר השבת
הממשיך מזוטשקא התברמ"ץ; החסידים עלזו בשמחת הבן אחר בן הראשון של האדמו"ר
בהיכל הטישים בחצה"ק זוטשקא נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת בר המצווה לבן אחר בן הראשון של האדמו"ר, בן לבנו בכורו הרב שמעון יחיאל מיכל רוזנבוים, חתן האדמו"ר מזוועיהל זצ"ל | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים ובראשם הסבא רבא, האדמו"ר משאץ, לצד חסידים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 הושחת וניזוק קשות - כך זה נראה אחרי
הקהילה היהודית ברובע ה-19 של העיר פריז מזועזעת בעקבות פגיעה קשה בבית כנסת בשכונה בה מתגוררות מאות משפחות יהודיות | כך זה נראה אחרי (חדשות)כיכר השבת
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בשדרות
פועל כבן 50 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אריאל שרון בשדרות בשעה 11:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
רגע לפני הבחירות: הצעיר החרדי שבונה את 'הכוח השקט' בתוך הליכוד
ימים ספורים לבחירות והמתח במערכת הפוליטית בשיאו: מה המשמעות של נהירת אלפי חרדים לליכוד וכיצד זה ישפיע על היום שאחרי? • היועץ והפוקד החרדי אלעזר גורדון בראיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' על סוגיית חוק הגיוס, הקשרים והאינטרסים מול השרים הבכירים, ומה באמת יקרה מאחורי הפרגוד • "בסוף זה win-win לקידום הערכים שלנו" | צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי