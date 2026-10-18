פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בשדרות

מבזקים נוספים
קשה לצפייה: חייל אמריקאי נהרג בתאונת רפלינג מזעזעת לפני משחק כדורגל - מול אלפי צופים
חייל מחיל האוויר האמריקאי נפל מגובה של כ-50 מטר במהלך טקס קדם-משחק | החייל התרסק על המגרש מול אלפי צופים | מותו נקבע בבית החולים כעבור שעות (בעולם)כיכר השבת
הממשיך מזוטשקא התברמ"ץ; החסידים עלזו בשמחת הבן אחר בן הראשון של האדמו"ר
בהיכל הטישים בחצה"ק זוטשקא נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת בר המצווה לבן אחר בן הראשון של האדמו"ר, בן לבנו בכורו הרב שמעון יחיאל מיכל רוזנבוים, חתן האדמו"ר מזוועיהל זצ"ל | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים ובראשם הסבא רבא, האדמו"ר משאץ, לצד חסידים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 הושחת וניזוק קשות - כך זה נראה אחרי
הקהילה היהודית ברובע ה-19 של העיר פריז מזועזעת בעקבות פגיעה קשה בבית כנסת בשכונה בה מתגוררות מאות משפחות יהודיות | כך זה נראה אחרי (חדשות)כיכר השבת
רגע לפני הבחירות: הצעיר החרדי שבונה את 'הכוח השקט' בתוך הליכוד
ימים ספורים לבחירות והמתח במערכת הפוליטית בשיאו: מה המשמעות של נהירת אלפי חרדים לליכוד וכיצד זה ישפיע על היום שאחרי? • היועץ והפוקד החרדי אלעזר גורדון בראיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' על סוגיית חוק הגיוס, הקשרים והאינטרסים מול השרים הבכירים, ומה באמת יקרה מאחורי הפרגוד • "בסוף זה win-win לקידום הערכים שלנו" | צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי
דרמה בקנדה: לפחות 7 הרוגים בפיצוץ מסתורי בבסיס צבאי; עשרות חיילים פונו לבית החולים
פיצוץ עז התרחש במהלך אימון אש חיה בבסיס ויינרייט באלברטה, קנדה, כאשר רוחות עזות הפיצו את השריפה מחוץ לתחומי הבסיס | שבעה חיילים נהרגו בתקרית החריגה | מצב חירום הוכרז בבתי החולים באזור (בעולם)כיכר השבת
"זו תוכנית עבודה, לא הבטחת בחירות": ההתחייבות של יעקב אשר לחרדים עובדים
יו"ר יהדות התורה חשף במפגש אינטימי את המאבקים שניהל בעבר • "הקמתי 3 בתי ספר באלעד למרות התנגדויות" | ההתחייבות הנחרצת לעתיד (חרדים)חנני ברייטקופף
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
רגעי אימה בכנסייה באקוודור: שיקוץ שהיה תלוי על הקיר השתחרר ופגע בכומר בעת שניהל את התפילה. האירוע תועד בשידור חי (חדשות בעולם)דני שפיץ