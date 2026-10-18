על רקע מערכת הבחירות והמתח הפוליטי הגובר, תופעה מעניינת תופסת תאוצה בשנים האחרונות בתוככי המגזר החרדי: מעורבות הולכת וגוברת במפלגת השלטון, הליכוד. בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת', התארח אלעזר גורדון, יועץ חרדי צעיר (26) שפוקד מאות ואלפי חרדים לשורות התנועה, כדי להסביר את המשמעויות הפוליטיות של המהלך.

"אני איש ליכוד כבר שלוש שנים, עובד וחי את הליכוד", פותח גורדון ומסביר את המניע מאחורי ההתפקדות החרדית ההמונית: "בשנתיים האחרונות ראינו מגמה של אנשים שרצו להשפיע דרך מפלגת השלטון, להיות חלק מהסיפור הגדול של הליכוד ומדינת ישראל, ולקרב נושאים שקרובים לליבם".

"כמו בארה"ב: משפיעים מתוך מפלגה גדולה"

בתשובה לשאלה על הבחירה לפעול דווקא בליכוד ולא רק דרך המפלגות החרדיות המסורתיות, מביא גורדון כדוגמה את המודל האמריקאי: "בארצות הברית אין מפלגות חרדיות סקטוריאליות. החרדים שם פועלים תחת המפלגה הרפובליקנית או הדמוקרטית ומשפיעים מבפנים. כשיהדות התורה הייתה באופוזיציה וחברי הכנסת עזבו את משרדי הממשלה, כוח ההשפעה ירד ואנשים חיפשו דרכים נוספות להשפיע דרך השלטון".

גורדון דוחה את ההגדרה של "דילים" או "סחר מכר" מול שרים וחברי כנסת: "אני לא אוהב את המילה 'חייבים'. אף שר לא חייב לי ואני לא חייב לאף שר. יש פה קידום משותף של עולם ערכים ששנינו מאמינים בו. לקחנו אנשים שקרובים לעמדות שלנו וחיזקנו אותם כדי שיוכלו להמשיך ולקדם את הדברים שחשובים לנו".

כדוגמה מובהקת הוא מציין את שר החוץ אלי כהן: "תמכנו בשר אלי כהן שנסע בעצמו לאוקראינה וישב על הגבולות כדי לדאוג לחסידי ברסלב שטסים לאומן בראש השנה. אכפת לו מזה, וחיזקנו אותו כדי לתת לו את הכוח לעשות זאת. זה win-win לשני הצדדים".