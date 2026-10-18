גל האלימות הקשה בצרפת

זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 הושחת וניזוק קשות בפרעות | כך זה נראה אחרי

בית כנסת ברובע ה-19 בפריז נפרץ והושחת קשות על רקע גל המחאות בצרפת | ארון הקודש נפרץ, ספרי תורה נזרקו וטליתות ותפילין הושלכו בביזיון | מסמכים וספרים פוזרו על הרצפה | הקהילה היהודית מזועזעת | למרבה הנס, ספרי התורה לא ניזוקו באופן קשה | כך זה נראה אחרי (אקטואליה, יהדות בעולם)