זעזוע בקהילה היהודית בצרפת: בית כנסת ברובע ה-19 בפריז נפרץ והושחת קשות, על רקע גל המחאות הסוערות וההפגנות האלימות ששוטפות את המדינה בימים האחרונים.
בתיעוד קשה ככל הנראה מבוקר יום ראשון מתוך המקום, נראים ממדי ההרס הרב שהותירו הפורצים, כאשר ארוניות ספרים ומדפים הופכו לחלוטין, ומסמכים וספרים רבנים פוזרו על הרצפה.
הפורצים לא חסו גם על תשמישי הקדושה: ארון הקודש נפרץ, הפרוכת הוסטה וספרי התורה נפתחו ונזרקו, בעוד טליתות ותפילין נמצאו מושלכים בביזיון בפינות החדר.
למרבה הנס, נראה כי ספרי התורה לא ניזוקו באופן קשה.
המתפללים והגבאים שהגיעו למקום הוכו בהלם למראה הוונדליזם והחורבן במשרדים ובאולם התפילה. הנוכחים נמנעו מלגעת בחפצים והזעיקו את כוחות המשטרה, במטרה לאפשר לחוקרי המז"פ לאסוף טביעות אצבע וממצאים מזירת האירוע.
ראשי הקהילה סורקים את הנזקים הכבדים שנגרמו לריהוט ולבית התפילה. האירוע החמור מצטרף לדאגה הגוברת בקרב יהודי פריז מתרגום גלי המחאות בצרפת לפגיעה ממוקדת במוסדות דת ובסמלים יהודיים, כאשר עשרות דגלי פלסטין נצפו במהלך המחאה.