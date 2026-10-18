אסון חמור התרחש אתמול (שבת) בבסיס הכוחות הקנדיים ויינרייט (CFB Wainwright) במזרח מחוז אלברטה, כאשר פיצוץ ושריפה ענקית הותירו לפחות שבעה הרוגים ועשרות פצועים. האירוע אירע במהלך אימון אש חיה בשטח הבסיס, כ-210 קילומטרים ממזרח לאדמונטון.

על פי דיווח של רשת Global News הקנדית, מקורות צבאיים מסרו כי הפיצוץ אירע בסביבות השעה 16:00 לפי השעון המקומי. לפי אותם מקורות, תחמושת פגעה ככל הנראה בצינור גז או בבאר גז בשטח הבסיס במהלך האימון. עם זאת, הצבא הקנדי טרם פרסם מספר רשמי של הנפגעים, והנסיבות המדויקות עדיין נבדקות.

רוחות עזות שהגיעו למשבים של עד 100 קמ"ש האיצו את התפשטות האש, שחצתה את גבולות הבסיס והגיעה לאזורים סמוכים. כוחות כיבוי ממספר רשויות הוזעקו למקום, ובמהלך הלילה נמשכו המאמצים להשתלט על מוקדי האש. הרשויות המקומיות הודיעו כי האש נמצאת תחת שליטה יחסית, אך צוותים נותרו בשטח כדי לעקוב אחר התפתחויות.

היקף הנפגעים חייב היערכות חירום נרחבת במערכת הבריאות של אלברטה. בתי חולים באדמונטון הוכרזו תחת נוהל "קוד כתום", המופעל באירוע רב-נפגעים, ואמבולנסים וצוותים רפואיים הוזעקו ממקומות שונים במחוז.

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ד"ר וורן תירסק, רופא במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים רויאל אלכסנדרה באדמונטון, תיאר את האירוע כאסון המתרחש פעם ב-15 עד 25 שנה. לדבריו, מרכזי הבריאות בעיירה ויינרייט הוצפו לחלוטין בפצועים.

שר ההגנה הקנדי, דייוויד מקגינטי, אישר כי באירוע היו הרוגים ופצועים, אך נמנע ממסירת מספרים מדויקים. הוא הגדיר את המצב כרגיש ומתפתח, והוסיף כי אינו זוכר אירוע דומה בתקופה האחרונה. צבא קנדה מסר כי פרטי הנפגעים יפורסמו רק לאחר השלמת ההודעה למשפחותיהם.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, וראש ממשלת מחוז אלברטה, דניאל סמית', הביעו צער על האסון והודיעו כי הרשויות הפדרליות והמקומיות פועלות יחד לסיוע לנפגעים. גם מנהיג האופוזיציה, פייר פוליאבר, מסר כי שוחח עם ראש הממשלה ושר ההגנה והודה לצוותי החירום.

למרות התפשטות האש אל מחוץ לבסיס, נכון לדיווחים האחרונים לא הוכרז פינוי של תושבי האזור. הרשויות ביקשו מהציבור להתרחק מזירת האירוע, להשאיר את הכבישים פנויים עבור כוחות ההצלה ולהימנע מהגעה למרכז הבריאות המקומי, אלא במקרה של צורך רפואי דחוף.