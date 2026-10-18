מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00

מבזקים נוספים
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באזור תעשייה בירוחם
פועל כבן 30 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באזור תעשייה בירוחם בשעה 09:42. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
כביש 4 נפתח לתנועה באזור מחלף יבנה
כביש 4 נפתח לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה, לאחר שהיה חסום בעקבות הפגנה.קובי רוזן
מזכיר הממשלה: דאגנו שכמעט כל הסביבה של נתניהו תהיה אנשים דתיים
מזכיר הממשלה אמר בוועידת מקור ראשון וצמת: "דאגנו שכמעט כל הסביבה של נתניהו תהיה אנשים דתיים - ראש המל״ל, המשנה שלו, ראש הסגל ואחרים". לא ברור אם דבריו נאמרו ברצינות או בציניות.כיכר השבת
נתניהו מגנה את מגל שאמר על איזנקוט "קוף מרוקאי": "אמירה לא ראויה"
ראש הממשלה התייחס לסערת ינון מגל וגינה את דבריו • דרש מאיזנקוט לגנות התבטאויות פוגעניות כלפי מצביעי הליכוד | "לא אפרוש גם אם אפסיד" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | המפכ"ל על אלימות המשטרה: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעליהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | ההפגנה פוזרה (חדשות חרדים)קובי ישראל
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | הפגנה אלימה במרכז; המפכ"ל: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעלהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | גל המעצרים נמשך (חרדים)קובי ישראל
שברו את מחסום השקט: הפיתוח הזה מחזיר את השיחות והקשר עם יקיריהם
Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החייםחני שטיין
המפכ"ל הורה לפעול בנחישות נגד חסימת צירים במחלף יבנה
בעקבות מחאות במחלף יבנה בכביש 4, המפכ"ל רנ"צ דני לוי הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים ולהפר את הסדר הציבורי. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל". המשטרה לא תאפשר חסימת צירים או פגיעה בשגרת חייהם של אזרחים.קובי רוזן