גל מחאות רחב על יוקר המחיה ומשבר הדיור שוטף את אירופה

ישראלים שנקלעו למהומות בצרפת מתארים תחושות פחד חריגות: "ראיתי אלפי דגלי פלסטין ואנשים רעולי פנים" • בית כנסת בפריז הושחת קשות במהלך הלילה, ארון הקודש נפרץ וספרי תורה נזרקו • "זה רעש שהחזיר אותי לישראל, לכל האזעקות והפיצוצים" • המחאות שהחלו כמחאת סטודנטים הפכו ליום זעם עם מאות אלפי משתתפים • "רצנו על החיים שלנו בתוך עשן סמיך" (אקטואלי)

יוסי נכטיגל