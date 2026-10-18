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"התנהלות לא תקינה"

חשד חמור בבית החולים במרכז: דם נלקח ממטופלים ללא ידיעתם

המרכז הרפואי קפלן ברחובות הגיש תלונה במשטרה בעקבות חשד חמור לכשל בהתנהלות המערך הקרדיולוגי בבית החולים: חשד כי בוצעו לקיחות דם ממטופלים ללא קבלת הסכמה מדעת כנדרש בחוק ובנהלים הרפואיים | כל הפרטים (בארץ, בריאות)

מל
מישאל לוי
כיכר השבת |
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בית החולים קפלן (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

הנהלת המרכז הרפואי קפלן ברחובות פנתה בשבוע שעבר למשטרת ישראל והגישה תלונה רשמית לבדיקת חשד כבד בדבר התנהלות שאינה תקינה במערך הקרדיולוגי של בית החולים. כך נמסר מבית החולים.

הרקע לפנייה הדחופה לכוחות החוק הוא ממצאים ראשוניים שחשפו כשל פנימי חמור בעת ביצוע מחקר מעבדתי במחלקה, ממנו עולה כי נלקחו דגימות דם ממטופלים שונים מבלי שהוחתמו או ניתנה הסכמתם מדעת כמתחייב.

הוראות החוק והאתיקה הרפואית בישראל קובעות באופן חד-משמעי כי כל ניסוי, מחקר או פרוטוקול רפואי המערב בני אדם – ובכלל זה נטילת מדדים או בדיקות דם מעבר לטיפול השוטף – מחייב קבלת הסכמה מדעת מפורשת מהמטופל, לאחר שקיבל הסבר מקיף על מהות המחקר ומטרותיו. החשש כי נוהל בסיסי זה הופר במערך הקרדיולוגי של קפלן הוביל לשרשרת צעדים חריגים מצד הנהלת בית החולים, שביקשה למצות את הטיפול בנושא ללא פשרות.

במקביל להגשת התלונה הרשמית במשטרה והעברת הטיפול למישור הפלילי והחקירתי, החליטה הנהלת המרכז הרפואי על נקיטת צעדים מיידיים ודחופים בתוך המוסד פנימה. כמו כן, דיווח מפורט ומיידי הועבר לגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, אשר עודכנו בפרטי החשד שנחשף ובכלל הפעולות שנקטה ההנהלה עד כה למניעת הישנות המקרה.

לצד הצעדים המשמעותיים שננקטו אל מול רשויות החוק והפיקוח, בבית החולים קפלן מבהירים ומדגישים לציבור כי הפעילות הרפואית השוטפת במערך הקרדיולוגי נמשכת במלוא עוזה. בהנהלה מבטיחים כי רציפות הטיפול הרפואי, האיכות המקצועית ובטיחותם של המטופלים נשמרות באופן מלא וללא כל פגיעה.

"כדי לספק מענה שקוף ומהיר לחששות או שאלות שעלולות לעלות בקרב ציבור המטופלים ובני משפחותיהם בעקבות החשיפה, הקימה הנהלת בית החולים מוקד טלפוני ייעודי. המוקד ייתן מענה לפניות הציבור בנושא זה", נמסר.
משרד הבריאותקרדיולוגיהמחקר רפואימרכז רפואי קפלןהסכמה מדעת

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