רוכב אופנוע בן 21 נפגע מרכב בכביש 40 ופונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
שני סקרים דרמטיים קובעים: וינטר צולל הרחק מתחת לאחוז החסימה
שבוע ויומיים בלבד לפני הבחירות בישראל, שני סקרים קובעים כי מפלגתו של עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה | אחרי הקמפיין של נתניהו נגד המפלגה, בשלב זה נראה כי מפלגתו של וינטר לא תכנס לכנסת (חדשות)כיכר השבת
סקר ערוץ 15: 57 מנדטים לקואליציה מול 49 לאופוזיציה
סקר חדש של ערוץ 15 מעניק לקואליציה 57 מנדטים מול 49 לאופוזיציה. לפי הסקר, מפלגות וינטר וזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט סמוך למחלף בית רימון
נער בן 12 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט סמוך למחלף בית רימון במרחב גלבוע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני, עם חבלת ראש. האירוע אירע בשעה 17:14.קובי רוזן
נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה
ראש הממשלה נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר מפלגת החרדים החדשים מוטי לייטנר בנושא פרישה. לייטנר מסרב להתחייב לתפקיד שר בממשלה הבאה או לשיריון בבחירות הבאות, אך יש התקדמות בשיחות. מהמפלגה נמסר: "אנחנו ממשיכים עד הסוף".כיכר השבת
מסמכים דרמטיים חושפים: כך סייעה ישראל להעברת כמעט 2 מיליארד דולר מקטאר לעזה
תחקיר TIME חושף מכתבים של בכירי ביטחון להנהגה הקטארית | ישראל פיקחה על מנגנון הסיוע ופעלה לשימורו | המחלוקת מתחדדת לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רשעות: השר הגיע לבית החולים עם בנו בן 6 ימים – וספג מתקפה איומה של שמאלנית
השר יצחק וסרלאוף הגיע לבדיקה עם בנו התינוק - בן שישה ימים בלבד | שמאלנית שזיהתה אותו החליטה שזהו הזמן הנכון לתקוף אותו לעיני כל והטיחה בו האשמות קשות | התיעוד המלא (בארץ)כיכר השבת
אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד
נתניהו השיב להודעת התמיכה של טראמפ בסרטון מיוחד שצולם על גג מבנה |ראש הממשלה הבהיר מה המשמעות מאחורי דבריו של טראמפ | "זה הקיום שלנו עצמו" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רוכב קטנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40
רוכב קטנוע בן 21 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 40 סמוך למחלף ירקון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לרוכב ולנהגת הרכב בת 25 שנפצעה קל. שני הפצועים פונו לבתי החולים מאיר ובלינסון.קובי רוזן