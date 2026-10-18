נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה

מבזקים נוספים
סקר ערוץ 15: 57 מנדטים לקואליציה מול 49 לאופוזיציה
סקר חדש של ערוץ 15 מעניק לקואליציה 57 מנדטים מול 49 לאופוזיציה. לפי הסקר, מפלגות וינטר וזליכה לא עוברות את אחוז החסימה.כיכר השבת
נער בן 12 נפצע בינוני בתאונת קורקינט סמוך למחלף בית רימון
נער בן 12 נפצע במהלך רכיבה על קורקינט סמוך למחלף בית רימון במרחב גלבוע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני, עם חבלת ראש. האירוע אירע בשעה 17:14.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 21 נפגע מרכב בכביש 40 ופונה במצב בינוני
צעיר בן 21 נפגע מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 40 סמוך למחלף ירקון בשעה 18:36. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
מסמכים דרמטיים חושפים: כך סייעה ישראל להעברת כמעט 2 מיליארד דולר מקטאר לעזה
תחקיר TIME חושף מכתבים של בכירי ביטחון להנהגה הקטארית | ישראל פיקחה על מנגנון הסיוע ופעלה לשימורו | המחלוקת מתחדדת לקראת הבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רשעות: השר הגיע לבית החולים עם בנו בן 6 ימים – וספג מתקפה איומה של שמאלנית
השר יצחק וסרלאוף הגיע לבדיקה עם בנו התינוק - בן שישה ימים בלבד | שמאלנית שזיהתה אותו החליטה שזהו הזמן הנכון לתקוף אותו לעיני כל והטיחה בו האשמות קשות | התיעוד המלא (בארץ)כיכר השבת
אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד
נתניהו השיב להודעת התמיכה של טראמפ בסרטון מיוחד שצולם על גג מבנה |ראש הממשלה הבהיר מה המשמעות מאחורי דבריו של טראמפ | "זה הקיום שלנו עצמו" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
רוכב קטנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בכביש 40
רוכב קטנוע בן 21 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 40 סמוך למחלף ירקון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לרוכב ולנהגת הרכב בת 25 שנפצעה קל. שני הפצועים פונו לבתי החולים מאיר ובלינסון.קובי רוזן
אגוזי הסוכה של הרבי | מעמד פתיחת הזמן בבאבוב 45 וחלוקת שיירי סגולה
האדמו"ר מבאבוב 45 מסר דרשת פתיחת הזמן לפני מאות תלמידי הישיבות לקראת התחלת זמן חורף | בשיחת קודשו עורר הרבי את הבחורים להתחזק בעבודת השם | בסיום השיחה, עברו הבחורים לקבלת ברכת קודש וכן אגוזים משיירי הנוי סוכה שנתלו בסוכה הגדולה של בית המדרש כמסורת וכסגולה מיוחדת לשמירה, לברכה ולהצלחה (חסידים - עולם הישיבות)חיים רוזנבוים