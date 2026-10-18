נתניהו מנהל מגעים עם יו"ר החרדים החדשים מוטי לייטנר לפרישה

נתניהו השיב להודעת התמיכה של טראמפ בסרטון מיוחד שצולם על גג מבנה |ראש הממשלה הבהיר מה המשמעות מאחורי דבריו של טראמפ | "זה הקיום שלנו עצמו" (פוליטי מדיני)

כיכר השבת